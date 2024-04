Der BAK geht mit Uluc notfalls auch in die Oberliga

Der Berliner AK hat mit Trainer Volkan Uluc verlängert. Noch kämpft der Regionalligist mit dem 54-Jährigen an der Seitenlinie um den Klassenerhalt.

Eine Entscheidung im Keller ist noch nicht gefallen: Der Berliner AK, der in den vergangenen Spielen immer wieder Moral zeigte und zuletzt etwa einen 1:3-Rückstand in Jena aufholte (Endstand 3:3), hat die Rote Laterne inne, in der Staffel Nordost fehlen dem Regionalliga-Urgestein derzeit vier Punkte und ein besseres Torverhältnis zu Rang 17.

Dieser Platz könnte für den Klassenerhalt reichen - sollte eine Liga drüber der Hallesche FC noch über den Strich springen. Alles in allem sind die Chancen aber gering, dass die Berliner in den vier noch verbleibenden Partien tatsächlich noch die Liga halten.

Für die Zukunft des Trainers ist diese Frage allerdings nebensächlich: Am Dienstagabend gab der BAK die Verlängerung mit Volkan Uluc bekannt. Der 54-jährige Fußball-Lehrer löste im Februar seinen Vorgänger Jeffrey Seitz auf der Trainerposition ab - es war bereits sein viertes Engagement beim Hauptstadtverein. Die Aufgabe war klar: Der Klassenerhalt sollte erreicht werden.

Rahmenbedingungen werden fortgeführt

Doch auch, wenn es nun nicht reichen sollte für den BAK, bleibt Uluc beim Projekt "Comeback BAK" an Bord und verlängere ligenunabhängig, wie es in der Meldung heißt: "Wir sind über das klare und frühzeitige Bekenntnis von Volkan Uluc sehr froh und werden bei einem möglichen Abstieg das klare Ziel des Wiederaufstiegs gemeinsam angehen. Die Strukturen und Rahmenbedingungen werden auch in der NOFV-Oberliga fortgeführt und nach und nach optimiert. Die wichtigste Personalie ist somit geklärt und wir können zweigleisig planen", sagt der zweite Vorsitzende Burak Isikdaglioglu in der Pressemeldung.

Uluc wird neben seiner Cheftrainertätigkeit auch die U 19 und deren hauptamtlichen Trainer Julian Eckert beim angepeilten Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga unterstützen.