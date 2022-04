Der ATSV Erlangen findet zurück in die Spur

Nachdem der ATSV zuletzt empfindliche Rückschläge im Meisterrennen kassierte, gab es am Dienstagabend wieder ein Erfolgserlebnis. Gegen Kellerkind TSV Karlburg stand am Ende ein 2:0-Sieg.

Zwei Niederlagen in Folge kassierte der ATSV Erlangen zuletzt in der Bayernliga Nord, verlor damit etwas den Anschluss im engen Rennen um die Meisterschaft. Nun stoppte die Farhan-Elf diesen Trend und fuhr am Dienstagabend wieder drei Zähler ein.

Zu Gast war der abstiegsbedrohte TSV Karlburg, der selbst mit einem Sieg den Anschluss an das rettende Ufer hätte herstellen können. Von Beginn an hatten die Erlanger dabei klar mehr Ballbesitz, die Gäste, personell dezimiert, standen defensiv dicht und hatten ihren Matchplan aufs Konterspiel ausgelegt. Das aber ging nicht auf. Der ATSV ließ nicht viel Entlastung zu, ging Mitte der Hälfte dann durch einen berechtigen Foulelfmeter, den Kracun zum 1:0 verwandelte, in Führung (28.). Auch im zweiten Durchgang war die Heimelf dominant, erhöhte nun den Druck sogar. Die Folge: Markert netzte einen Abpraller zum 2:0 ein (65.). Dem hatten die Gäste nichts mehr entgegen zu setzen, nach einer Gelb-Roten Karte für Karlburgs Leibold (75.) war die Messe dann endgültig gelesen.

Der ATSV springt damit vorerst wieder auf Rang drei, blickt, bei zwei absolvierten Partien mehr, auf einen Drei-Punkte-Rückstand auf Primus Eintracht Bamberg. Karlburg wartet weiter auf den ersten Punktgewinn im Jahr 2022, steht weiter auf Relegationsrang 14.