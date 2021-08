Der "arme" Adam Ondra und die Gefahr einer geschenkten Medaille

Ausgerechnet bei der olympischen Premiere des Sportkletterns stecken die Regelhüter in einem Dilemma. Ein Blick zum Hochsprung könnte den Ausweg weisen.

Sollte Adam Ondra Olympiasieger im Sportklettern werden, dann wäre das keine Überraschung. Der Tscheche gehört zu den Top-Athleten an der Boulderwand und ist aktuell der vielleicht beste Leadkletterer auf diesem Planeten. Doch dass dem 28-jährigen Tschechen möglicherweise der Weg zum strahlendste Edelmetall sehr erleichtert werden könnte, ist einem Modus geschuldet, der dem Sportsgeist krass widerspricht.

Es geht weder um Ondra oder Megos, sondern um den Sportsgeist

Damit nicht der Eindruck entsteht, man würde Ondra einen möglichen Sieg nicht gönnen, muss das natürlich erklärt werden, auch wenn es etwas komplexer ist. Und natürlich ist dieser Text kein wie auch immer motiviertes Plädoyer für den deutschen Kletterer Alex Megos, der als Neunter der Combined-Qualifikation hauchdünn am Finale vorbeischrammte.

Zur Ausgangslage: Bassa Mawem qualifizierte sich als Siebter für das Combined-Finale, doch bei der Lead-Qualifikation riss bei dem Franzosen der linke Bizeps, so dass der Olympia-Traum des 31-Jährigen jäh platzte. Wie in vielen Sportarten üblich, werden Verletzte ausgewechselt oder durch die sportlich nächstbesten Athleten im Nachrückverfahren ersetzt. Bekommt Megos als "Lucky Loser" dennoch seine Chance im Finale? Nein, so lautet die glasklare Antwort, denn beim Sportklettern gibt es kein Nachrückverfahren. Aus. Ende. Und akzeptiert, schließlich kennen alle Sportkletterer diese Verfahrensweise aus zig Wettkämpfen.

Eine ehrenhafte Idee und ihre Brisanz

Die durchaus ehrenhafte Idee hinter dieser Regelung lautet: Ein Athlet soll seine Platzierung nicht wegen einer Verletzung verlieren, Bassa Mawem wird also offiziell als Achter das Finale beenden, auch wenn er zu dem Zeitpunkt, wenn die Medaillen verhandelt werden, längst im Flieger nach Frankreich sitzt.

Der Moment, als das Sportklettern ins Dilemma schlittere: Bassa Mawem mit gerissenem Bizeps. picture alliance / DPPI media

Nun zur Besonderheit und der Brisanz dieser Regelung: Am Donnerstag eröffnet das Speedklettern das Combined-Finale. Der Showdown des Tempolaufs an der 15-Meterwand wird anders als die Qualifikation, in der nur die Zeit über Platzierungen entscheidet, immer über mehrere K.-o.-Duelle ausgetragen. Der, der von den Finalisten die schnellste Speed-Zeit hinlegte, tritt gegen den an, der die langsamste Speed-Zeit aufweist. Konkret wäre der verletzte Bassa Mawem (5,45 Sekunden) gegen Adam Ondra (7,46 Sekunden) angetreten.

Multiplikationsfaktor vier wirkt wie eine Wettbewerbsverzerrung

Da Mawem nun aber nicht ersetzt wird, fällt das Duell komplett aus und Ondra zieht direkt ins Halbfinale ein. Ohne dass der Tscheche Lotto gespielt hat, bekommt er einen Sechser mit Zusatzzahl vor die Füße gelegt. Denn statt eines wahrscheinlichen siebten oder achten Platzes, hat er nun Rang vier sicher. Das heißt: Ondra geht mit dem Multiplikationsfaktor vier (oder besser) in die beiden nachfolgenden Disziplinen - und eben nicht mit dem Faktor sieben oder acht. Da alle Einzelergebnisse miteinander multipliziert werden, konnte man schon in der Qualifikation sehen, dass eine Verschiebung um nur einen Platz besser oder schlechter massive Auswirkungen auf das Gesamtranking hat.

Wer will schon eine geschenkte Medaille?

Überflüssig zu erwähnen, dass es den anderen sechs Finalisten nicht gefallen kann, wenn der Boulder- und Leadspezialist Ondra mit einer so guten Wertung aus seiner schwachen Speed-Disziplin weiterzieht. Ohne, dass jemand was dafür kann, erfüllt dies viele Kriterien einer Wettbewerbsverzerrung.

Und auch Ondra selbst kann diesen Vorteil eigentlich nicht gutheißen. Denn im Falle einer errungenen Medaille - oder sogar des Olympiasiegs - würde diese Auszeichnung immer mit einem Makel behaftet bleiben. Eine geschenkte Medaille, das entspricht nicht dem Spirit der Kletterszene und auch nicht dem Wettkämpfer Ondra. Für ihn ist es ein Dilemma ohne Ausweg.

Der Ausweg aus dem Dilemma? Die Hochspringer als Vorbild

Oder hatte es doch einen gegeben? Vielleicht haben die beiden Hochspringer Gianmarco Tamberi und Mutaz Essa Barshim gezeigt, wie der olympische Geist wirklich funktioniert. Der Italiener und der Katari einigten sich auf gemeinsames Gold und beendeten ihr Duell, als beide komplett gleichauf lagen. Was für ein Zeichen mitten in der "crunchtime" eines Wettkampfes! Wie viel einfacher wäre es im Vergleich dazu, das Starterfeld für das Combined-Finale aus Gründen der Fairness wieder mit einem achten Athleten aufzufüllen, um den vorgegebenen Modus in sportlicher Weise auszufechten?

Dann könnte der verletzte Bassa Mawem trotzdem offiziell Achter des Combined-Finales sein, nur dass er sich diesen Platz eben teilen müsste mit dem, der sportlich im Finale am schwächsten abschneidet.

Eine solomonische Haltung der Regelhüter würde der olympischen Premiere des Sportkletterns definitiv gut zu Gesicht stehen.