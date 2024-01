Der Antastbare

Norwegen ist mit einem ungefährdeten Kantersieg gegen Polen in die Handball-Europameisterschaft gestartet. Bei seiner Rückkehr nach Deutschland überzeugte Superstar Sander Sagosen direkt auf allen Ebenen.

Aus Berlin berichtet Maximilian Schmidt

Am Ende der langen Schlange an Journalisten, die alle hauptsächlich ein Statement von ihm wollten, ist Sander Sagosen keineswegs genervt. Die Kabine ist zum Greifen nah, doch er bleibt noch einmal stehen und nimmt sich Zeit. Er lächelt direkt und stellt klar, dass er Fragen gerne auf Deutsch beantworten wird. Der viel besungene Superstar präsentiert sich höflich, bodenständig und weit weg von etwaigen Star-Allüren.

Sagosen spricht an diesem späten Donnerstagabend von einem "schönen Start", wieder lächelt er. "Natürlich ist es ein Eröffnungsspiel, deswegen waren wir zusätzlich nervös", gesteht der 28-Jährige dem kicker. Dabei hat er schon viele große Spiele in seiner Karriere gemacht - und entschieden. Mit sechs Treffern war Sagosen beim 32:21 gegen Polen bester Werfer des Favoriten, von seinem Leistungsmaximum angesichts von zwölf Würfen aber sogar ein gutes Stück entfernt.

Doch Sagosen und seine Norweger brauchten nur den Schongang, um diese Polen zu schlagen. Das Team von Marcin Lijewski hatte mit einem frühen 3:0 stark begonnen - aber umso stärker nachgelassen. Das Spiel zeigte, wie weit die Polen aktuell von der Weltspitze entfernt sind. Trumpf der Norweger war sicherlich die Abwehr, die von einem starken Torbjörn Bergerud unterstützt wurde. Der ehemalige Flensburger häufte neun Paraden an und wurde zum "Man of the Match" gewählt.

Die Kolstad-Connection

"Unsere Abwehr war sehr stark, unsere Torhüter richtig stark im Spiel", lobt Sagosen. Einen lockeren Sieg mit elf Toren Vorsprung hätte er nicht erwartet. Und doch ging es Norwegen nach kurzem Stotterstart wahnsinnig leicht von der Hand. Die Eingespieltheit des Teams von Jonas Wille wird in vielen Aspekten des Spiels ersichtlich. Möglich macht es der Block von sechs Kolstad-Profis alleine im Spieltagskader gegen die Polen. Die No-Look-Pässe von Sagosen - im Sommer vom THW Kiel nach Norwegen zurückgekehrt - auf Vereinskollege Magnus Gullerud, der den SC Magdeburg für das Projekt in der Heimat verließ, haben Symbolkraft.

"Wir spielen jeden Tag zusammen", weiß Sagosen um einen vielleicht entscheidenden Vorteil im Kampf um die Medaillen: "Natürlich hilft uns das bei der Nationalmannschaft." Bergerud, einst drei Jahre in Flensburg und seit Sommer 2022 ebenfalls in Kolstad, reicht diese Verbindung nicht aus, um Norwegens Erfolgsrezept zu beschreiben: "Wir sind im Nationalteam verdammt gute Freunde. Wie wir miteinander sprechen, wie wir zueinanderstehen, ist fantastisch", so der 29-Jährige.

Sagosen weiß um den Druck, der durch den EM-Modus auf den Mannschaften lastet, "jedes Spiel gewinnen zu müssen". Und dennoch macht er aus der Zielsetzung keinen Hehl: "Wir haben den Traum, ins Halbfinale zu kommen." Doch eigentlich träumt diese ungekrönte norwegische Generation von mehr. Sie ist nur zu höflich, um es auch zu formulieren.