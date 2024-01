Der Anfang von etwas Großem

Auf den Tag genau vor acht Jahren traf letztmals eine deutsche Mannschaft bei einer Handball-EM auf Ungarn. Mit einem Kantersieg legte die DHB-Auswahl den Grundstein für den späteren Titel. Parallelen gibt es auch zur Klasse von 2024.

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

Am 22. Januar 2016 startete die deutsche Nationalmannschaft mit 2:2 Punkten in die EM-Hauptrunde. Öffentlich teilte DHB-Vizepräsident Bob Hanning damals seine Bedenken: "Sowohl gegen Ungarn als auch gegen Russland können wir auf Augenhöhe operieren. Sorge macht mir nur, dass wir noch kein schlechtes Spiel hatten, denn irgendwann im Rahmen eines Turniers kommt so eines schon vor."

Das deutsche Team aber ging die zweite Turnierphase im Duell mit Ungarn hochkonzentriert an. "Es ist wichtig, dass wir keinen Zentimeter zurückgehen und die Gegner wissen, dass es wehtut, wenn sie dahin kommen", hatte Steffen Weinhold gefordert. Und die DHB-Auswahl lieferte.

Nach einer brillanten ersten Hälfte führte Deutschland mit 17:9. Handball-Ikone Stefan Kretzschmar twitterte aufgeregt: "Deutschland ist auf dem besten Weg, wieder eine 'Turniermannschaft' zu werden. Sensationelle erste Halbzeit von uns!" Bundestrainer Dagur Sigurdsson sah eine "grandiose Leistung" mit "starker Abwehrarbeit". Auf Basis dessen folgen Siege gegen Russland (30:29), Dänemark (25:23), Norwegen (34:33 n.V.) und Spanien (24:17).

Die deutsche Mannschaft zeigte an diesem 22. Januar ihre bis dahin beste Turnierleistung. War die Abschlussquote zuvor noch ein großes Thema gewesen, wischten Sigurdssons Schützlinge diese Bedenken einfach weg. Ob aus schwierigen Winkeln, dem Rückraum oder im Tempogegenstoß - praktisch alles gelang dem deutschen Angriff. Genau acht Jahre später wäre es im Januar 2024 nun auch gegen Ungarn ein hervorragender Zeitpunkt, sich dieser Schwäche zu entledigen.

Während Alfred Gislason aktuell über zu wenig Druck und Gefahr über die rechte Seite klagt, waren die Linkshänder vor acht Jahren eine Trumpfkarte Sigurdssons. Der Halbrechte Fabian Wiede war mit sechs Treffern bester deutscher Werfer gegen Ungarn, dicht gefolgt von Rechtsaußen Tobias Reichmann mit fünf Toren.

Dujshebaev und Nagy suchen verzweifelt nach Lösungen

Die Ungarn, damals noch mit Superstar Laszlo Nagy, suchten verzweifelt nach Lösungen. Trainer-Ikone Talant Dujshebaev probierte es auch mit zwei Kreisläufern, doch keine seiner Lösungen wollte so richtig fruchten. "Ich bin absolut unglücklich, wie wir uns in den gesamten 60 Minuten präsentiert haben", haderte Dujshebaev nach dem 19:29: "Aber ich nehme alles, was auf dem Feld passiert ist, auf meine Kappe. Ich habe die Mannschaft falsch vorbereitet und taktische Fehler gemacht."

Schon damals dabei war auch Keeper Laszlo Bartucz, beim jüngsten 29:26 gegen Kroatien mit 17 Paraden zum "Player of the Match" gewählt. Er dachte direkt an Ungarns Fans: "Deutschland hat genauso gespielt, wie wir eigentlich spielen wollten. Ich muss mich für unsere Vorstellung heute entschuldigen, aber ich kann versprechen, dass wir in den beiden noch ausstehenden Partien bis zum letzten Atemzug kämpfen werden."

Verlass war auch damals schon auf Andreas Wolff, der elf von 27 Würfen auf sein Tor entschärfte und damit auf eine beeindruckende Fangquote von 41 Prozent kam. Carsten Lichtlein, dessen Posten heute U-21-Weltmeister David Späth einnimmt, war die perfekte Ergänzung - er hielt zwei von zwei Siebenmetern.

"Wir haben mit viel Selbstvertrauen gespielt - und gerade die jungen Spieler sind viel gerannt und haben toll gekämpft", lobte Sigurdsson, der im Auftritt auch eine Art Belohnung sah: "Wir arbeiten jetzt seit eineinhalb Jahren ganz konstant und versuchen, unsere Strukturen zu halten." Speziell die Spieler, "die ihr erstes Turnier spielen", imponierten dem Bundestrainer.

Vielleicht sind es acht Jahre später ja auch die Turnier-Debütanten, die gegen Ungarn ihre Spuren hinterlassen können.