Der "andere Sport" ruht nicht: Das ist los während der Winter-WM

Im Fußball bei den Männern ist bis auf Testspiele, Amateur- und eher exotische Ligen wahrlich wenig geboten abseits der WM 2022. Frauenfußball und andere Sportarten hoffen derweil auf ein Plus an Resonanz.

Klar, die großen Ligen lassen in diesem Winter der WM in Katar den Vortritt. Das war schon immer so, betrifft nur halt diesmal eine andere Jahreszeit. Bundesliga & Co. sind in der XL-Winterpause, die Spieler erholen sich in einem Mix aus Urlaub und Testspiel-Reise.

Dennoch wird zum Beispiel am Sonntag im Nürnberger Max-Morlock-Stadion etwas los sein. Rund 17.000 Fans erwartet der Club, dessen Zweitliga-Frauen im DFB-Pokal-Achtelfinale auf den Titelverteidiger VfL Wolfsburg treffen - und ist deshalb "extrem stolz", wie Torhüterin Lea Paulick unterstrich. Normalerweise spielt der FCN am stadionnahen Valznerweiher vor etwas mehr als 100 Zuschauerinnen und Zuschauern. 17.000 - das wäre ein neuer Pokal-Bestwert, sieht man einmal von den bisherigen Finals in Berlin oder Köln ab.

Die DEL geht in die Freiluft-Stadien

Profitieren will in den kommenden Wochen auch die Deutsche Eishockey Liga. "Ich glaube schon, dass der ein oder andere Bundesliga-Zuschauer dann auch mal zum Eishockey geht", sagte Geschäftsführer Gernot Tripcke dem SID: "Und dann hoffen wir, dass sie auch bleiben."

Für die DEL bedeutet die veränderte Situation auch logistische Vorteile: Neben dem "Winter Game" gegen die Adler Mannheim am 3. Dezember werden im Zeitraum der Fußball-Pause zwei weitere Heimspiele der Kölner Haie im lokalen Fußballstadion ausgetragen. "Ich denke, dass es nach außen ausstrahlt und einen positiven Effekt hat, wenn man mehrfach vor mehr als 30.000 Zuschauern spielen kann", so Tripcke.

BBL "spielt einfach weiter"

Stefan Holz hat sich da bislang weniger Gedanken gemacht: "Wir spielen einfach unsere Saison weiter - unabhängig von Katar", sagte der Geschäftsführer der Basketball Bundesliga (BBL). Doch auch der 56-Jährige hofft, dass so mancher Fan, "der dem umstrittenen WM-Turnier bewusst nicht folgen will, dann bei uns landet".

Die ungewohnte Winter-WM mitten in der Saison sorgt aber nicht überall für Optimismus: "Natürlich treten wir in der Zeit gegen den Fußball an. Das wird es uns eher zusätzlich schwer machen", fürchtet Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga (HBL), insbesondere aufgrund der Omnipräsenz des Turniers im TV. Die Fußball-WM müsse zukünftig zwingend zurück an ihren "angestammten Platz".

Bohmanns Worte zeigen: So richtig einig ist man sich nicht unter den Sport-Funktionären, die es gewohnt sind, unter der Dominanz des Männerfußballs zu leiden. Und doch ist die Hoffnung vielerorts groß, in den kommenden Wochen zumindest ein paar zusätzliche Fans in die Arenen zu locken - oder eben zahlreiche wie die Frauen des 1. FC Nürnberg.

Wintersport, NFL, Darts-Höhepunkt

So langsam interessant wird es während der WM unterdessen auch für die Wintersport-Fans - wenn denn das Wetter mitspielt. Alle Kerndisziplinen machen in der zweiten Novemberhälfte weiter oder legen los - hier geht es zu den einzelnen Terminen.

Im US-Sport navigiert die NFL in Richtung heiße Phase der Regular Season, die ersten Play-off-Tickets werden vergeben. Und während die Tennis-Saison endet, wirft die Darts-WM im Londoner "Ally Pally" - abermals mit deutscher Beteiligung - schon langsam ihre Schatten voraus.

Und um den Bogen zurück zum Fußball zu schlagen, sei noch Champions League und Bundesliga bei den Frauen sowie auf die Regionalligen bei den Männern verwiesen. In den fünf Staffeln wird bis in den Dezember hinein noch gekickt - und auch da freuen sich Rot-Weiß Erfurt, Alemannia Aachen, Würzburger Kickers & Co. über regen Zuspruch auf den Rängen.