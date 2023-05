"Der Alte wird vielleicht nochmal ausflippen": Düsseldorfs Aussicht auf den HSV-Rückspiegel

Wenn Düsseldorf am Samstagabend auf den FC St. Pauli trifft, geht es um den letzten Strohhalm für die Aufstiegsrelegation. Nur der Gewinner darf sich noch leise Hoffnungen machen. Damit das die Fortuna ist, wird Trainer Daniel Thioune etwas tun, um seine Spieler "im Vorfeld nochmal anzuzünden".

Es ist die letzte Gelegenheit. Nur ein Sieg hilft Fortuna Düsseldorf im vorletzten Auswärtsspiel der Saison, um die kleine Chance auf die Aufstiegsrelegation zu erhalten. Am Samstag sind die Rheinländer am Millerntor zu Gast, tags darauf geht der Blick dann nach Regensburg, wo der Hamburger SV seine Visitenkarte abgibt.

Derzeit ist die Fortuna punktgleich mit St. Pauli, auf den HSV fehlen vier Zähler - am Sonntag könnte es allerdings nur noch ein einziger sein. Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune sieht deshalb im Gastspiel auf St. Pauli "eine Riesenchance, doch nochmal im Rückspiegel des HSV aufzutauchen, auch wenn ich weiß, dass der HSV nicht nach hinten schaut".

Und doch: Thiounes Mannschaft könnte die Hanseaten gehörig unter Druck setzen. Das gilt allerdings auch für den Gegner. Thioune fordert deshalb: "Wir brauchen Selbstvertrauen und Widerstandsfähigkeit, weil da der Pauli-Express auf uns zukommt."

Stattliche 36 Punkte hat die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler nach der Winterpause geholt, acht mehr als der 1. FC Heidenheim und der SV Darmstadt 98, die in der Rückrundentabelle auf dem zweiten und dritten Platz stehen. Dahinter folgt dann die Fortuna mit 27 Zählern.

Thioune und "die Chance, alle nochmal anzuzünden"

Nun könnte sich Düsseldorf in der Gesamttabelle mit einem Sieg auf drei Punkte von St. Pauli absetzen. Eine Aussicht, die Thioune in der Kabine vor dem Spiel zu einer Ansprache veranlassen wird, die es in sich haben dürfte. "Man hat die Chance, alle im Vorfeld nochmal anzuzünden, wie es so schön heißt", sagt der 48-Jährige und kündigt mit einem Lachen an, dass "der Alte in Anführungszeichen vielleicht auch nochmal ein bisschen ausflippen" wird. Dann soll es auf dem Rasen hochhergehen - um die letzte Gelegenheit zu nutzen und am Sonntag nach Regensburg zu schauen.