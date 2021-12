Der "Ally Pally" kocht, buht - und Champion Price liefert gleich die erste Portion Eis

Nach der unter unter Geisterspielatmosphäre ausgetragenen Darts-WM 2021 sind bei der diesjährigen Neuauflage trotz herumziehender Omikron-Corona-Variante Fans wieder zugelassen. Und die lautstarke Meute sah direkt zum Start spannende Matches, einen zunächst streuchelnden Titelverteidiger und einen ganz schnellen Pfeilewerfer.

Spielte das erste Match der WM und ärgerte dann den Titelverteidiger etwas: Ritchie "Madhouse" Edhouse. imago images/Action Plus

Sperriger Auftakt im Alexandra Palace

Los ging es an diesem Mittwochabend, dem ersten Tag der Darts-WM 2021/22, mit dem Vergleich zwischen Ritchie Edhouse (38) und Peter "The Rock" Hudson (37). Den beiden Engländern war vor vorwiegend heimischer Kulisse - viele der auswärtigen Fans traten die aufgrund von Einreise- beziehungsweise Quarantäne-Bestimmungen beschwerliche Reise nach Großbritanien nicht an - allerdings sichtlich schwer.

Die ersten sechs Würfe fanden kein Triple-Feld, dann wurde es zunächst etwas besser - inklusive eines ersten hohen Beinahe-Check-Outs von 155 (Hudson). Edhouse mit dem Spitznamen "Madhouse", der als klarer Favorit gegen den 131. der Order of Merit angetreten war und anfangs mit 0:1 zurücklag, gelang wenig später unmittelbar vor dem Leg-Gewinn zum 2:1 die erste 180 des Turniers. Der Satzgewinn folgte.

Auch danach nahm alles die erwartbaren Formen an, auch wenn Underdog Hudson im zweiten Satz mit seiner vierten 180 im Spielverlauf (insgesamt sechs am Ende) den Grundstein für die Doppel-10 legte und nach vorhandener Doppelfelderschwächen zum 1:1-Satzausgleich verwandelte. Im Anschluss glückte gar noch der Satzgewinn zum 2:1 für den sich immer mal emotional Richtung Fans umdrehenden Felsen ("The Rock"), auch wenn der Nachrücker für den Chinesen Lihao Wen zwischenzeitlich sogar kläglicherweise eine 80 überwarf.

Edhouse machte das Spiel am Ende jedenfalls klar, bekleckterte sich aber wahrlich nicht mit Ruhm. Seine Doppelquote war vom Start weg unterirdisch (zwischenzeitlich 6 von 37, am Ende 12 von 51), immer wieder patzte der Favorit gehörig, trotz sehr wenig vorhandenem Druck seines Kontrahenten. Mit einem 3:0 im vierten Satz fing sich das "Madhouse" allerdings rechtzeitig, startete im fünften Satz gleich mit einer 180 und machte das Match erneut mit einem 3:0 in den Legs klar. Die Erleichterung stand ihm nachher in Folge des zweiten verwandelten Matchdarts (Doppel-16) nach der notwendigen und erfolgten Leistungssteigerung gegen den am Ende sehr schwachen Hudson ins Gesicht geschrieben. Klar war: Dieses Match mit nur acht 180ern (zwei von Edhouse, sechs von Hudson) ließ die Halle (noch) nicht überkochen.

Price strauchelt zu Beginn - und liefert dann voll ab

Biss sich nach Fehlstart ins Match, blieb seinem Spitznamen gerecht cool und zog weiter: Gerwyn Price. Getty Images

Auch klar war: In der nächsten Runde durfte sich Edhouse nicht mal die Hälfte dieser Fehler erlauben, schließlich traf der Engländer nun auf den walisischen Spieler und Titelverteidiger Gerwyn Price (klares 7:3 im Endspiel gegen Gary Anderson). Und dieses Duell mit dem selbstbewussten 36-Jährigen, der als top-gesetzter Akteur und Anführer der Order of Merit antrat, stieg noch am Mittwochabend.

Dabei musste der amtierende Darts-Champion und durchtrainierte, ehemalige Rugbyspieler mal wieder mit Buhrufen schon beim Einlaufen während seines Signature Songs "Ice Ice Baby" von Vanilla Ice zurechtkommen. Eine Antwort darauf hatte er erst im Sommer mal wieder gegeben: "Ihr könnt mich so viel ausbuhen, wie ihr wollt. Manchmal gibt mir das einen Schub, lässt mich etwas besser spielen. Ein bisschen Respekt hätte ich aber schon gerne."

Ob ihn die Bufrufe beeinflussten? Nicht eindeutig zu sagen, dafür stand aber der Fakt, dass Price den ersten Satz mit 0:3 an den krassen Außenseiter Edhouse abgab und so einige Fehler machte - etwa verpatzte Checkouts auf die Doppel-20. Nach dem Gewinn des dritten Legs im zweiten Satz, als er mit einem lässigen Wurf auf die Doppel-10 das 2:1 herstellte, brach der lautstarke Freudenjubel erstmals aus dem Waliser heraus, der dabei sogleich in Richtung Publikum blickte und gleich Buhrufe konterte, diese nun förmlich als Motivationshilfe aufsog. Ein paar Minuten später und trotz 2:2-Leg-Ausgleich nach 106er-Finish des stark mithaltenden Engländers "Madhouse" war der 1:1-Satzausgleich dann mit einem 86er Finish (Triple-18, Fehlwurf, Doppel-16) eingesackt - weitere lautstarke Jubler hinterher.

Die Buhrufe schienen Price nun immer weniger zu jucken. Der selbsternannte "Iceman" wirkte immer cooler, lieferte immer zuverlässiger eiskalt ab - und tütete zunächst mal Satz 2 mit einem 3:2 trotz zwischenzeitlichem Patzer bei einer verschenkten Aufnahme bei nur noch 40 Punkten ein. Und das mit dem Rücken zur Wand mit einem 130er-Finish (Triple-20, 20, Bullseye), als Edhouse eigentlich schon kurz vor dem zweiten Satzgewinn stand. Im finalen Satz lief es dann wie geschmiert, erneut saß eine 130 (dieses Mal mit zweimal Triple-20 und einer Doppel-5). im finalen Leg zum 3:0-Satz- und Match-Gewinn saß dann gegen einen nicht mehr mithalten könnenden Edhouse die Doppel-16.

Es war ein hartes Match gleich zu Beginn. Gerwin Pryce

Sein Kommentar gegenüber "Sky" im Anschluss: "Es war ein hartes Match gleich zu Beginn, speziell mit diesem Publikum hinter mir. Ich muss einfach, falls es so weitergeht mit den Buhrufen, klar sein und mich allein auf mein Spiel konzentrieren."

"Rapid Eye Movement" von Wurfmaschine Evans

Was war sonst noch los?

Kopfrechner Ricky "Rapid" Evans kochte seinen Gegenüber Nitin Kumar (36), der im vierten Darts-WM-Spiel mit indischer Beteiligung am Unterfangen Matchgewinn scheitern sollte, quasi im Schnellkochtopf ab. Fix stellte der 31-jährige Engländer in den Legs auf 1:0, blieb stets in der Pole Position sitzen und gewann den ersten Satz nach 167er-Finish locker mit 3:1. Auffällig bei ihm war neben seiner zügigen Hand-Augen-Koordination beziehungsweise "Rapid Eye Movement" im Wachzustand vor allem, dass zum Beispiel starke Würfe nur gelangen, wenn bei diesem rasend schnellen Wurftempo der erste Pfeil saß. Falls dieser misslang, folgten zumeist auch weitere Patzer.

Fehler fielen gegen den zu schwachen und zu wenig sicher agierenden Inder Kumar jedoch nicht schwer ins Gewicht. Am Ende gewann der Favorit den zweiten Satz einfach mit 3:0, trumpfte auch im dritten Satz auf und tütete das Weiterkommen mit einem 130er-Finish ein.

Der 2011er und 2012er Weltmeister Adrian Lewis gab sich am ersten Turniertag auch noch die Ehre. Für den 36-jährigen "Jackpot" ging es gegen den Kanadier Matt Campbell. Der 32-jährige "Ginga Ninja" verkaufte sich dabei direkt vom Start weg teuer, schnappte sich sogar den ersten Satz gegen den durchaus etwas verdutzt dreinblickenden Lewis. Der Favorit fing sich allerdings direkt, schaffte unter anderem ein 108er-Checkout neben fünf 180ern und einer ordentlichen Checkout-Quote von fast 38 Prozent (11 von 29). Nun geht es für Lewis in der am Donnerstag (zirka 23 Uhr) gegen Gary Anderson, eine Neuauflage des 2011er- (7:5) und 2016er- (5:7) Finals. Ein Großer scheidet dabei aus.

