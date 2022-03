Der Alles-Spieler: Kehrer passt in Flicks Personalpuzzle

Seit Hansi Flick beim DFB-Team in der Verantwortung steht, spielt Thilo Kehrer immer. Der Abwehrspezialist von Paris Saint-Germain ist eine der Überraschungspersonalien der ersten Phase unter dem neuen Bundestrainer. Das Selbstvertrauen des 25-Jährigen ist gewachsen - und das hört man auch vor dem prestigeträchtigen Test gegen die Niederlande.

Mit der Kommunikation von Personalien ist es am Tag vor einem Spiel immer so eine Sache. Als Trainer möchte man da nicht zu viel verraten, es könnte ja jemand vom Gegner mithören. Aber es gehört eben auch zur Pflicht eines Fußballlehrers - noch dazu, wenn er das Amt des Bundestrainers innehat -, vor die Presse zu treten und den Journalisten ein paar Brotkrumen hinzuwerfen. Auch Hansi Flick macht das so, auch an diesem Montag, am Tag vor dem Prestigeduell gegen die Niederlande in der Amsterdamer Arena.

Es tut uns gut, wenn wir Spieler haben, die viele Positionen spielen können. Hansi Flick

Über Thilo Kehrer sagt er bei dieser Gelegenheit, er habe sich "festgebissen" und mit seinen Auftritten "Pluspunkte gesammelt". Dass der Abwehrspezialist von Paris Saint-Germain spielt, sagt Flick bei dieser Gelegenheit nicht explizit. Aber man darf mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen. Spielte der 25-Jährige doch bislang immer, seitdem der Bundestrainer vor acht Partien sein Amt angetreten hat. Als Linksverteidiger, auf einer der Innenpositionen oder rechts - Kehrer ist da, wenn Bedarf besteht, und löst seine Aufgaben stets zuverlässig. Das macht ihn, gerade auch mit Blick auf die Winter-WM in Katar, zu einem wichtigen Baustein in Flicks Personalpuzzle. Denn: "Es tut uns gut, wenn wir Spieler haben, die viele Positionen spielen können."

Kehrer, der zuvor im DFB-Team eher dabei als mittendrin war, hat sich durch seine Vielseitigkeit und seine Verlässlichkeit weit nach oben gespielt in der Gunst des Bundestrainers, der ihn schon in seiner Zeit als Sportdirektor des DFB kennen- und schätzen lernte. Während andere derzeit noch zittern müssen um ihr Ticket, hat der frühere Schalker beste Chancen - zumal er auch beim starbesetzten Ensemble von PSG bereits auf beachtliche 28 Saisonspiele kommt. "Es ist etwas Besonderes, in einer Mannschaft zu spielen, in der so viele große Spieler sind", sagt er dazu eher beiläufig, "aber gleichzeitig bedeutet das auch eine große Konkurrenz. Die nehme ich an und versuche, diese Herausforderung so gut wie möglich zu meistern."

Flick jedenfalls schätzt Kehrer - und das weiß der Pariser auch. Was wiederum erklären könnte, warum er im DFB-Trikot zuletzt so verlässlich agierte. Das Selbstvertrauen ist gewachsen in den vergangenen Monaten, das hört man ihm vor dem Testspiel gegen die Niederlande an - ohne, dass Kehrer überheblich wirkt. "Die acht Spiele bis jetzt waren gut für uns, um uns Selbstvertrauen zu geben", sagt er, wohlwissend, dass die ganz großen Gegner bislang fehlten. "Jetzt kommt einer - und darauf freuen wir uns. Natürlich ist unser Ziel, das Spiel zu gewinnen."

Es wäre das erste richtige Ausrufezeichen des DFB-Teams in der noch kurzen Ära Flick. Dass es in Amsterdam gesetzt wird, dabei wird Kehrer, der Alles-Spieler unter Flick, mit hoher Wahrscheinlichkeit mithelfen dürfen.

