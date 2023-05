Der abtrünnige Koepka triumphiert bei der PGA Championship - Golflehrer schafft Hole-in-one

Erstmals hat ein Golfer der LIV-Tour ein Major-Event gewonnen. Brooks Koepka siegte unter lautstarken Buhrufen bei der PGA Championship. Ein Golflehrer machte anderweitig Schlagzeilen.

Brooks Koepka hat als erster Golfer der neuen und umstrittenen LIV-Tour eines der vier Major-Turniere gewonnen. Der 33 Jahre alte US-Profi setzte sich am Sonntag (Ortszeit) bei der 105. PGA Championship in Rochester im US-Bundesstaat New York mit einem Gesamtergebnis von 271 Schlägen gegen den Norweger Viktor Hovland und den US-Amerikaner Scottie Scheffler (beide 273) durch. Mit dem zweiten Platz übernahm der 26-jährige Scheffler auch wieder die Spitze der Weltrangliste.

Erster Major-Sieg seit 2019

Für Koepka ist es bereits der fünfte Triumph bei einem Major. 2017 und 2018 siegte er bei den US Open, 2018 und 2019 holte er den Titel bei der PGA Championship. "Wenn ich zurückblicke, wo wir vor zwei Jahren waren, bin ich im Moment so glücklich", sagte Koepka. "Das ist einfach das Coolste". Zahlreiche Verletzungen ließen ihn damals zweifeln, ob er es noch mit den besten Golfern der Welt aufnehmen konnte. Nun bekam Koepka für seinen Sieg im Oak Hill Country Club die riesige Wanamaker-Trophäe und einen Preisgeldscheck in Höhe von 3,15 Millionen US-Dollar (2,91 Euro) überreicht.

Die lautstarken Buhrufe am letzten Loch, die in seine Richtung abzielten, gingen am Sieger nicht vorbei. "Ich höre das alles", gab der 33-Jährige zu, ergänzte aber: "Es ist mir einfach egal. So ist der Sport. Man muss mental stark sein."

Im vergangenen Jahr war Koepka zusammen mit anderen US-Stars wie Dustin Johnson, Phil Mickelson und Bryson DeChambeau von der PGA-Tour auf die konkurrierende LIV-Serie gewechselt. Die LIV-Tour steht wegen des Millionen-Investments aus Saudi-Arabien in der Kritik. "Herzlichen Glückwunsch, @BKoepka, dein Comeback war beeindruckend. Ich bin so stolz auf dich", twitterte LIV-Boss Greg Norman.

Der heimliche Star heißt Michael Block

Der heimliche Star des 17,5 Millionen US-Dollar dotierten Turniers am Ontariosee war aber ein Golflehrer aus dem Arroyo Trabuco Golf Club in Kalifornien. Michael Block hatte sich bereits an den ersten drei Tagen in die Herzen der Fans gespielt, in der Finalrunde avancierte der 46-Jährige nach seinem Ass auf der 15. Spielbahn endgültig zum Publikumsliebling. Block versenkte auf dem 138 Meter langen Par 3 seinen Ball vom Abschlag aus - ohne dass der Ball einmal auf dem Grün aufkam - direkt im Loch. "Nein, nein. Niemals. Rory, ist es reingegangen?", fragte der völlig erstaunte Block seinen prominenten Spielpartner, Nordirlands Rory McIlroy. Am Ende belegte der Golflehrer unter dem Jubel der Fans ein starken geteilten 15. Platz.

Der in den USA lebende gebürtige Münchner Stephan Jäger fiel am Schlusstag nach einer schwachen 76er-Runde mit insgesamt 287 Schlägen vom zehnten auf den geteilten 50. Rang zurück. Der Mannheimer Yannik Paul (293) schloss das zweite Major seiner Karriere auf dem geteilten 69. Platz ab. Martin Kaymer hatte verletzungsbedingt abgesagt.

Statistik

PGA Championship in Rochester/New York (15,0 Mio. US-Dollar, Par 70), Endstand nach 4 Runden

1. Brooks Koepka (USA) 271 Schläge (72+66+66+67); 2. Viktor Hovland (Norwegen) 273 (68+67+70+68); Scottie Scheffler (USA) 273 (67+68+73+65); 4. Cameron Davis (Australien) 277 (71+70+71+65); Kurt Kitayama (USA) 277 (70+71+71+65); Bryson Dechambeau (USA) 277 (66+71+70+70); 7. Sepp Straka (Österreich) 278 (69+71+73+65); Rory McIlroy (Nordirland) 278 (71+69+69+69); 9. Cameron Smith (Australien) 279 (72+72+70+65); Justin Rose (England) 279 (69+70+69+71); Patrick Cantlay (USA) 279 (74+67+72+66); ... 50. Stephan Jäger (München) 287 (72+70+69+76); 69. Yannik Paul (Mannheim) 293 (76+69+73+75)