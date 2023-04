Der Absturz: Darum ist Hertha jetzt Letzter

Eine irrlichternde Defensive, mangelndes Temperament im Team, miserable Standards, ein auch intern überschätzter Kader: Hertha BSC ist seit dem 2:5 bei Schalke 04 am Freitagabend Liga-Letzter. Der Absturz hat Gründe.

"Ich kann euch die Lösung jetzt so nicht servieren", sagte der Kapitän in der Mixed-Zone zu den auf Antworten wartenden Journalisten. "Wir müssen uns hinsetzen und das ganze Spiel analysieren. So eine Leistung können wir auf keinen Fall nochmal bringen." Und damit hatte Marvin Plattenhardt zweifellos recht. Das 2:5 auf Schalke war eine defensive Bankrotterklärung - und der vorläufige Tiefpunkt einer an Tiefpunkten gewiss nicht armen Hertha-Saison. Sportdirektor Benjamin Weber wertete die Nichtleistung in Gelsenkirchen als das, was sie war: "einen richtigen Schlag in die Fresse." Sechs Spieltage vor Saisonende ist der Hauptstadtklub ans Tabellenende abgerutscht. Die Gründe für Platz 18:

Defensive:

Sportchef Weber brachte es am Freitagabend in den Katakomben der Veltins-Arena auf den Punkt: "Wenn man dieses Defensivverhalten sieht, ist der Trainer die ärmste Sau." In der Tat war die Mannschaft, die zuletzt in Freiburg (1:1) und gegen RB Leipzig (0:1) defensiv sehr vieles richtig und mit großer Intensität gemacht hatte, in Gelsenkirchen von allen guten Geistern verlassen. Kollektive Passivität und eine unfassbare Häufung individueller Aussetzer gingen auf fatale Weise Hand in Hand. Schalke, zuvor nach zehn Rückrundenspielen bei sieben eigenen Toren stehend, kam ohne größere Gegenwehr zu fünf Treffern.

"Wir haben schlecht verteidigt und den Gegner eingeladen", sagte Trainer Sandro Schwarz. "Das Defensivverhalten hat uns das Genick gebrochen." Exemplarisch war das 2:0, als Tolga Cigerci an einem Einwurf von Cedric Brunner vorbeitauchte, Dominick Drexler unbedrängt auf den rechts startenden Tim Skarke passen konnte - und der per Flanke den am Fünfmeterraum alleingelassenen Marius Bülter bediente, der per Kopf vollendete, sich aber vorher auch noch ein Tässchen Kaffee hätte gönnen können. Plattenhardt hatte sich auf seiner linken Seite höher orientiert, Innenverteidiger Marc Kempf war auf den Flügel herausgerückt, im Zentrum hatten weder Filip Uremovic noch Marco Richter auch nur den Ansatz einer Orientierung zu Bülter. Schalke traf nach einem Einwurf zwei Meter hinter der Mittellinie, ohne einen echten Zweikampf führen zu müssen: Das war kein Verteidigen, das war Verweigerung.

Konstanz:

Zweimal hintereinander punktete Hertha zuletzt Anfang Oktober (8./9. Spieltag) - das sagt alles aus über die Unbeständigkeit einer Mannschaft, die den Ruf einer Wundertüte nie ablegen konnte. Mal brachte die Offensive, die speziell im Herbst lange von der Formstärke Dodi Lukebakios lebte, zu wenig Ertrag ein, mal patzte die Defensive: Dass alles passte, hatte Hertha selten.

Auswärtsschwäche:

Fünf Punkte auswärts, nur ein Sieg (2:0 in Augsburg) - das ist die Bilanz eines Absteigers. Selbst in der vergleichsweise konfusen Vorsaison, die erst in der Relegation gegen Zweitligist Hamburger SV für Hertha ein glimpfliches Ende nahm, standen am Ende zwölf Auswärtspunkte in der Bilanz. Doppelt verheerend: Gegen Mitkonkurrenten wie Schalke, Hoffenheim, Bochum und Stuttgart gab Hertha wiederholt den Aufbaugegner.

Mentalität:

Es ist eines der Kardinalprobleme, unter denen schon Schwarz‘ Vorgänger litten: Aus sich selbst heraus entwickelt diese Mannschaft, der es noch immer an einer stabilen Achse fehlt, zu wenig Widerstandskraft und Temperament. Dass Kevin-Prince Boateng zuletzt dreimal in Folge in der Startelf stand, obwohl er sportlich über den Zenit hinaus ist, hat einen Grund: Er ist einer der wenigen Leader im Team. Dem Kader mangelt es seit Jahren an Spielern, die den Kopf rausstrecken, wenn es stürmt, und die ihren Nebenleuten Halt geben. Im Kalenderjahr 2023 wirkt die Mannschaft in den Spielen gegen direkte Konkurrenten öfter wie gelähmt. Zum Jahresstart schlitterten allzu sorglose Berliner nach vermeintlich erstklassiger Wintervorbereitung in eine 1:3-Pleite beim damaligen Vorletzten Bochum, Mitte März kam Hertha beim damaligen Liga-Schlusslicht Hoffenheim (1:3) unter die Räder, am Freitagabend sprang Schalke mit einem Schützenfest gegen komplett desorientierte Berliner von Platz 18 auf 16.

Standards:

Das 0:1 nach einem eigenen Einwurf von Uremovic, das 0:2 nach einem Schalker Einwurf, das 2:5 nach einem direkten Freistoß von Marcin Kaminski - Herthas auch am Freitag bestens zu bestaunende Anfälligkeit bei Standards zieht sich wie ein roter Faden durch diese Saison. Vor diesem Spieltag wurden Herthas 21 Standard-Gegentore ligaweit nur vom VfL Bochum (23) übertroffen, jetzt sind Berliner in diesem Minus-Ranking Liga-Spitze. Die Torgefahr nach eigenen Standards ist hingegen stark ausbaufähig. Auch nach 120 Versuchen wartet Hertha in dieser Saison noch auf ein eigenes Tor nach einer Ecke. Beim Saisonendspurt vor Jahresfrist, in dem Felix Magath als Retter reüssiert hatte, waren Plattenhardt-Standards Herthas gefährlichste Waffe. Auch davon sind die Berliner aktuell weit entfernt.

Selbstüberschätzung:

Nicht der erhoffte Stabilisator: Filip Uremovic. AFP via Getty Images

Die Qualität für den Klassenerhalt "ist da, absolut", betont Kapitän Plattenhardt, auch Schwarz sieht es so, "definitiv". Platz 18 nach 28 Spieltagen spricht eine andere Sprache. Herthas Kader wirkt unrund zusammengestellt, es mangelt an Tempo, Mentalität und Variabilität. Vor allem in der letzten Kette fehlt es erkennbar an Qualität. Die Sommer-Abwehrzugänge Uremovic und Agustin Rogel konnten diese Mannschaft nie stabilisieren. Im Winter, als Hertha Jannik Vestergaard (Leicester City) und Nathaniel Phillips (FC Liverpool) wollte, aber nicht bekam, keinen Innenverteidiger geholt zu haben, erweist sich zunehmend als Bumerang. Auch die Winter-Neuzugänge sind längst mit drin im Abwärtsstrudel.

Mittelfeldspieler Tolga Cigerci baute nach passablem Start ab - und wurde am Freitag nach nur 26 Minuten, in denen er noch verlorener wirkte als der Rest des Teams, ausgewechselt. Der Deutsch-Türke verweigerte Co-Trainer Tamas Bodog den Handschlag und war erkennbar sauer über die Entscheidung des Trainers. Angreifer Florian Niederlechner, Mitte Januar aus Augsburg bekommen und für Hertha noch ohne Tor, blieb gegen Schalke erstmals in seiner Berliner Zeit 90 Minuten auf der Bank. Auch die Sommer-Transfers Wilfried Kanga, Jean-Paul Boetius, Ivan Sunjic und Chidera Ejuke zündeten nicht wie erhofft.

Schon im Herbst, als Hertha zeitweise in der B-Note überzeugte, aber den adäquaten Ertrag verpasste, wirkte manche Bestandsaufnahme geschönt. Diese Verkennung der Lage und der eigenen Qualität ließ manchen allzu sorglos wirken. "Das Thema Abstiegskampf habe ich noch nicht gehört in der Kabine, und ich glaube auch nicht, dass das ein Thema wird in dieser Saison", sagte Mittelfeldspieler Boetius im Januar im Florida-Trainingslager. "Wir stehen nicht da, wo wir hingehören." Damals war Hertha Fünfzehnter.