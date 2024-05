Der Abstieg

Es ist die letzte wichtige Entscheidung in der Bundesliga: Wer muss in die 2. Liga - Köln oder Union? Den Berlinern reicht ein Remis, Köln braucht Schützenhilfe und muss gewinnen - das Fernduell am Abgrund.

Der Rekord

Für Bayer ist es die letzte Etappe auf dem Weg zur Ewigkeit: Bleibt Leverkusen auch im letzten Spiel und damit eine komplette Bundesliga-Saison ohne Niederlage? Es wäre ein neuer Europarekord.

Der Kader

Das Gros des Kaders steht und wurde bereits veröffentlicht. Den Rest seines EM-Teams verrät Julian Nagelsmann heute. Und der Bundestrainer bleibt seinem im März eingeschlagenen Kurs treu.