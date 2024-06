"Der absolute Horror": Mbappé klagt über seine Maske

Auch beim französischen Achtelfinale gegen Belgien wird Kylian Mbappé mit seiner Gesichtsmaske auflaufen. Auf der Pressekonferenz vor der Partie beklagte er sich bitter über sein neuestes Accessoire.

"Ich hätte das wirklich nicht gedacht, aber mit einer Maske zu spielen, ist der absolute Horror", erklärte der französische Stürmer am Sonntagabend. "Es ist wirklich kompliziert, weil sie die Sicht einschränkt. Der Schweiß bleibt darin und man muss sie abnehmen, damit er abläuft. In den ersten Tagen hatte ich den Eindruck, dass ich eine 3D-Brille aufhabe und als VIP zur EM eingeladen bin. Ich habe die Leute gesehen und hatte das Gefühl, dass nicht ich es war, der spielte."

Mbappé hatte sich beim Auftaktspiel der Equipe Tricolore gegen Österreich bei einem Zusammenprall mit Kevin Danso das Nasenbein gebrochen. "Als ich in die Umkleidekabine ging und sah, was um mich herum geschah, war das ein bisschen unheimlich", berichtete der Neu-Madrilene von den Geschehnissen im Anschluss. "Ich dachte, ich müsse nach Hause fahren." Er habe "fast zwei Tage lang nicht geschlafen", so Mbappé weiter.

Stattdessen aber verpasste der Angreifer "nur" das Spiel gegen die Niederlande und konnte im abschließenden Gruppenspiel gegen Polen wieder auflaufen - allerdings mit einer speziell für ihn angefertigten Maske. Dabei hatte Mbappé allerdings mehrere Modelle ausprobiert. "Ich habe gewechselt, weil es ein paar Dinge gab, die nicht passten", erklärte der 25-Jährige. Ein Design in den französischen Nationalfarben war Mbappé von der UEFA verboten worden. "Ihr habt gesehen, dass ich fünf Mal die Maske gewechselt habe", sagte er in Richtung der Journalisten. "Aber es gab nicht alle Fotos, ich habe noch öfter gewechselt."

Den ständigen Maskenwechsel bezeichnete Mbappé als "sehr ermüdend". Sobald er die Maske abnehmen dürfe, werde er das sofort tun. "Aber aktuell habe ich keine andere Wahl." Auch beim Achtelfinale gegen Nachbarland Belgien am Montagabend (18 Uhr, LIVE! bei kicker) wird er mit dem ungeliebten Accessoire auflaufen. "Ich werde das nicht als Ausrede benutzen, denn ich kann nur so spielen", schob er nach. "Ich muss der Maske dankbar sein."

Wenn du mit gebrochener Nase spielst, wirst du zur Zielscheibe. Kylian Mbappé

Ganz ohne Risiko ist das Spiel mit gebrochener Nase aber auch mit Maske nicht. Im Spiel gegen Polen bekam Mbappé vom gegnerischen Kapitän Robert Lewandowski einen Schlag auf die Nase. Auch wenn der Barça-Stürmer "es nicht absichtlich getan hat", sieht Mbappé es durchaus als "eine Möglichkeit" an, dass die Belgier es gezielt auf seine Nase abgesehen haben könnten, um den französischen Star zu beeinträchtigen. "Wenn du mit einer gebrochenen Nase spielst und dich nicht operieren lässt, dann wirst du zur Zielscheibe", erläuterte er.

Einen positiven Aspekt gebe es dabei aber doch noch: "Wenn jemand auf meine Nase geht, dann ist sie ja schon gebrochen. Noch mehr brechen kann sie ja nicht."