Der 17-Jährige, der beim Champions-League-Debüt alles abräumt

Der 17 Jahre alte Pau Cubarsi verblüfft im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League die europäische Fußballwelt. Mit Aktionen auf höchstem Niveau. Und mit fast unglaublichen Zahlen.

Hinterher wusste man nicht so recht, was denn eigentlich das Highlight im Spiel von Pau Cubarsi gewesen war. Wie er Victor Osimhen ganz früh im Spiel den Ball vom Fuß spitzelte? Der herausragende Pass in der 13. Minute genau auf den rechten Fuß von Fermin Lopez? Oder der unterbundene Konter von Jesper Lindström in der 88. Minute?

Als hätte er nie etwas anderes gemacht, hielt er gemeinsam mit den anderen Verteidigern des FC Barcelona die Offensive der SSC Neapel beim 3:1 in Schach. Ganz ruhig, ganz unaufgeregt. Seine Zweikampfquote nach sechs Duellen: 100 Prozent. Die Passquote: 90 Prozent. 68 Pässe spielte er, die meisten seines Teams.

Der Haken: es war Cubarsis erstes Champions-League-Spiel in seinem Leben.

Auch am Mikro wie ein alter Hase

"Da spielt ein 17-Jähriger in der Innenverteidigung, der spielt, als hätte er schon 200 Spiele. Das gibt es nicht, auch die anderen jungen Spieler", schwärmte ein baffer Matthias Sammer bei Prime Video. Denn fraglos hatten eben auch Fermin (20), der das 1:0 erzielte, oder mal wieder Lamine Yamal (16) überzeugt.

"Ich bin froh über die Möglichkeiten, die unser Coach uns gibt", richtete Cubarsi ein Dankeswort an Xavi und schob bescheiden hinterher: "Wir versuchen, das Beste daraus zu machen." Xavi habe ihm genau erklärt, wie etwa Osimhen zu stoppen sei. Doch wie schon auf dem Platz agierte der spanische U-17-Nationalspieler auch am Mikrofon wie ein alter Hase. Ruhig und lächelnd lobte er die Fans und wollte gar nicht genauer über seinen Gemütszustand sprechen.

2018 war Cubarsi als Elfjähriger aus Girona gekommen, seit diesem Januar ist er in Windeseile zum Stammspieler in der katalanischen Defensive aufgestiegen, neun La-Liga-Spiele stehen nun in seiner Vita. "Er befindet sich in spektakulärer Form, das müssen wir nutzen. Es ist Zeit für ihn, Minuten zu sammeln", hatte Torwart Marc-André ter Stegen im Vorfeld über seinen Teamkollegen gesagt.

Jüngster Verteidiger, der je für Barca in der Königsklasse auflief

Und der Trainer? "Er hat die Ruhe, Spielzüge auszulösen. Es ist ein Spektakel, ihm zuzusehen", sagte Xavi nach der Gala. "Wenn er den Ball hat, beschleunigt sich mein Puls nicht. Er spielt mit Sinn und Verstand. Er ist ein sehr rationaler Junge."

Nun darf Cubarsi sich mit 17 Jahren, einem Monat und 20 Tagen als jüngsten Verteidiger bezeichnen, der je für Barca in der Königsklasse auflief. Nebenbei löste er David Alaba als jüngsten Debütanten der Geschichte ab, der in einem Champions-League-K.-o.-Spiel startete. Und zu allem Überfluss kürte die UEFA ihn auch noch zum "Man of the Match". Beim Champions-League-Debüt im Achtelfinal-Rückspiel.

Nur bei einem Zweikampf mit Osimhen in der 50. Minute mischte sich Glück in Cubarsis Können. Der 17-Jährige stieg dem Nigerianer leicht auf den Fuß, ein Strafstoß wäre im Rahmen des Möglichen gewesen. Aber das störte hinterher natürlich niemanden mehr.