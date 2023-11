Der 1. FC Nürnberg ist bester 11. der Zweitliga-Geschichte

Die Nürnberger sind am 12. Spieltag auf den 11. Rang in der Tabelle abgerutscht. Und halten dennoch einen Bestwert.

Das jüngste 1:2 gegen Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 vor 50.000 Zuschauern im ausverkauften Max-Morlock-Stadion war die erste Saison-Heimniederlage für den 1. FC Nürnberg. Die Franken sind auf Tabellenplatz 11 abgerutscht, nicht eben ein Traumergebnis für das Team von Cheftrainer Cristian Fiel nach zwölf Spieltagen.

Bei genauerem Hinsehen allerdings stellt sich die Situation ganz anders dar. Denn erstens ist die 2. Bundesliga so eng wie nie zuvor, zweitens ist der Club der bis dato beste Tabellen-11. aller Zweitliga-Zeiten.

Erstmals, seitdem es 1995/96 drei Punkte für einen Sieg gab, trennen den 3. und den 11. in der 2. Liga nur drei Punkte. Hannover 96 steht derzeit bei 21 Punkten auf dem Aufstiegsrelegationsplatz, der 1. FC Nürnberg rangiert mit 18 Punkten auf dem 11. Platz. Holstein Kiel aus der Saison 2018/19 und der FC Hansa Rostock (2005/06) folgen mit jeweils 17 Punkten als 11. nach zwölf Spielen.

Zuvor betrug nach zwölf Spieltagen der kleinste Abstand zwischen dem 3. und dem 11. vier Punkte - dies war in der Zweitliga-Historie gleich viermal der Fall, zuletzt in der Saison 2018/19, der 1. FC Köln stand mit 21 Punkten auf Rang 3, der SV Darmstadt 98 mit 17 Zählern auf Platz 12.

Sechs Teams punktgleich in der Verfolgerrolle

Zudem sind von Rang sechs bis Platz elf alle Teams punktgleich. Sowohl die SpVgg Greuther Fürth als auch der 1. FC Kaiserslautern, SV Wehen Wiesbaden, der SC Paderborn, die SV Elversberg und eben die Nürnberger haben 18 Punkte auf dem Konto.

Für gehörig Spannung ist also gesorgt im Unterhaus. Die Franken können am Samstag die Schalke-Scharte auswetzen, wenn sie in Paderborn zu Gast sind (13 Uhr, LIVE! bei kicker). Und einen großen Sprung in der Tabelle machen.