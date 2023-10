Der 1. FC Köln will "den Gegner an seine Grenzen bringen"

Als "schöne und intensive Herausforderung" hat Steffen Baumgart das anstehende Derby der Kölner in Leverkusen eingestuft. Es geht gegen einen Gegner, der sich gut entwickelt hat.

Fest steht in Köln, dass noch nichts feststeht. Zumindest personell im Hinblick auf den Sonntag. Eine verlässliche Startelf für das Spiel in Leverkusen (Sonntag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) vermag Trainer Steffen Baumgart nicht mitzuteilen. Was weniger mit Taktik zu tun hat, als vielmehr mit der Tatsache, dass er selbst noch nicht weiß, wer in den zwei Tagen bis zum Anpfiff die Finger hebt oder nicht. Es gibt kranke, verletzte, angeschlagene und schließlich Spieler, die zwar im Training sind, allerdings möglicherweise noch nicht so weit, dass sie in der Startelf auftauchen können. Baumgarts Bulletin: "Linton Maina war heute nicht auf dem Platz, da werden wir morgen gucken. Luca Waldschmidt ist krank und dementsprechend raus für Sonntag. Olesen und Martel haben durchtrainiert, da sieht es gut aus."

Allerdings nicht automatisch gut für Leverkusen, eventuell reicht es auch "nur" für die U 21. Gerade Martel wird als zweikampfstarker Sechser arg vermisst, seit seiner Verletzung wird auf dieser Position improvisiert. Dabei ist ein stabiler Block im Zentrum gerade gegen Bayer Leverkusen überlebenswichtig. "Da kommt eine Menge auf uns zu", orakelt Baumgart mit Blick auf die mögliche Aufstellung des Tabellenführers, "es wird eine schöne, intensive Herausforderung." Denn: "Das ist ein Spiel, das die Region bewegt. Ein bisschen Lampenfieber ist dabei, aber das soll auch dabei sein. Leverkusen hat sich sehr gut entwickelt, seit Herr Alonso da ist. "

Er macht einen guten Job, man erkennt eine klare Handschrift. Aber mein Job ist auch nicht so schlecht. Steffen Baumgart über Xabi Alonso

Er sagt tatsächlich "Herr Alonso", weist aber zurück, dass es gegenüber dem Trainer des Rivalen aus der Nachbarschaft Vorbehalte gibt: "Es gibt keine negative Stimmung zwischen uns. Er macht einen guten Job, man erkennt eine klare Trainerhandschrift. Aber mein Job ist auch nicht so schlecht."

Daran soll am Sonntag noch einmal nachhaltig erinnert werden. Und zwar mit Vollgas-Fußball Marke Baumgart: "Wir ziehen unser Spiel durch." Die Überzeugung ist nicht gespielt: "Die Jungs machen weiter und das sieht man auch im Training. Sie wollen, aber bisher setzen wir das nicht um. Sie müssen sich Erfolgserlebnisse erarbeiten."

Arbeit wird eine Menge auf die "Geißböcke" zukommen, gefragt ist konzentriertes Dagegenhalten in jeder Phase: "Wir müssen den Gegner an seine Grenzen bringen."