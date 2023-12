Der 1. FC Köln unter Druck: Was Sorgen und was Hoffnung macht

In Freiburg muss der 1. FC Köln die nächste Niederlage hinnehmen und steht am Mittwoch gegen Union Berlin bereits unter enormem Druck. Doch die Leistungen zuletzt durften auch Mut machen.

Die neunte Niederlage im fünfzehnten Saisonspiel gehört wohl zur Kategorie "Wenn du eh schon unten drin stehst, kassierst du auch solche Pleiten". Im vorletzten Spiel vor der Weihnachtspause hatte sich der 1. FC Köln nämlich eigentlich wieder deutlich engagierter gezeigt als in den Partien gegen Darmstadt (1:0) und Mainz 05 (0:0) zuvor - stand beim SC Freiburg am Sonntagabend aber dennoch mit einer 0:2-Niederlage da.

Chabots Platzverweis ist nicht zu kompensieren

"Ein Unentschieden wäre möglich gewesen", findet dementsprechend Steffen Baumgart und versuchte sich an der undankbaren Aufgabe, nach einer Pleite positive Aspekte hervorzuheben. Der Trainer der Geißböcke hatte eine Leistung seiner Spieler gesehen, die "ausreichen könnte mal einen Punkt zu holen" - und damit durchaus Recht.

Köln gewann gegen den Europa-League-Teilnehmer Freiburg 57 Prozent seiner Zweikämpfe und brachte solide 80 Prozent der Zuspiele ans Ziel. "Sogar nach der Gelb-Roten-Karte hatten wir viel Ballbesitz und in Unterzahl die erste Torchance nach dem Platzverweis", analysierte Baumgart. Nur war das eben schwer durchzuhalten gewesen: Dass Jeff Chabot nach seiner Grätsche gegen Lucas Höler vom Feld musste, kann der 1. FC Köln in seiner derzeitigen fragilen Verfassung nicht kompensieren.

Uth und Maina bringen etwas Schwung

Aber: Impulse nach vorne waren zu sehen gewesen, Jan Thielmann sowie die eingewechselten Mark Uth und Linton Maina (kicker-Note 3,5) hatten für etwas Schwung gesorgt. Gut möglich, dass Uth bald mal wieder von Beginn an ran darf. "Es geht um Prinzipien, und die haben die Jungs umgesetzt", lobte der FC-Coach, dem die Vorstellungen in den Spielen zuvor gar nicht gefallen hatten. Zu passiv und ängstlich war Köln da aufgetreten. Nun agierte sein Team endlich wieder "aggressiv", mit "hohem Tempo" und spielte mutig mit". Einzig: "Was uns fehlt, ist die Dinger sauber durchzuspielen. Das fehlt uns", bemängelte Baumgart. Drei Torchancen waren erneut zu wenig.

Deshalb steht der Tabellen-Sechzehnte am Mittwochabend im Duell gegen Union bereits enorm unter Druck. Die Berliner haben ebenfalls erst zehn Zähler gesammelt, aber noch ein Nachholspiel gegen Bayern München auf dem Terminplan. Gegen Bochum gab es am Samstag zuletzt einen herben Rückschlag, der den Kölnern in die Karten spielt.

Denn bei bei allen Defiziten und Problemzonen in dieser Saison darf der Auftritt im Breisgau zumindest vorsichtig Mut machen. "Das ist der Fußball, den ich sehen möchte", sagte Baumgart und dürfte sein Team wieder öfter offensiver ausrichten: "Das ist mir bei Weitem lieber, als wenn wir abwartend agieren."