Der 1. FC Düren futtert sich ein Polster an

Am Donnerstagabend konnte Primus 1. FC Düren im Duell mit dem Siegburger SV seinen Vorsprung an der Tabellenspitze weiter ausbauen. Der VfL Vichttal und der FC Pesch teilten sich in der unteren Hälfte derweil die Punkte.

In der Mittelrheinliga führt der 1. FC Düren die Tabelle an. IMAGO/U. J. Alexander

Fünf Zähler Vorsprung sind es nun schon auf den Zweitplatzierten SV Bergisch Gladbach, sechs auf den Dritten FC Hennef, der allerdings noch ein Nachholspiel mehr absolvieren darf. Primus 1. FC Düren hingegen ist nun mit 21 Partien wieder im Soll - am Donnerstag setzte es einen standesgemäßen 5:1-Erfolg gegen den Tabellensiebten Siegburger SV.

Zunächst sah es aber nicht nach einem so deutlichen Erfolg aus: Gegen einen giftigen Gegner dominierte Düren zwar, kam in Durchgang eins durch Brasnic aber nur zum - wenn auch hochverdienten - 1:0-Führungstreffer (36.). Nach dem Seitenwechsel aber hatten die Gäste mehr Zugriff auf die Partie und glichen schnell aus: Fujiwara erzielte aus spitzem Winkel das 1:1 (49.). Doch dann sah Siegburgs Kartal nach einem taktischen Foul eine umstrittene Gelb-Rote Karte (54.), was es Düren zunächst schwerer machen sollte. Die Siegburger setzten weiterhin gefährliche Nadelstiche, standen hinten aber dicht. Gegen eine massierte Abwehr war es dann nach rund 20 Minuten in Überzahl Antoski, der nach einer flachen Hereingabe die erneute 2:1-Führung markierte (75.) und eine fulminante Schlussviertelstunde einläutete. Simon traf nach Torwartfehler zum 3:1 (83.) und hatte auch den Bärenanteil am 4:1 (88.), bei dem Schiedsrichterin Laura Duske allerdings ein Eigentor von Dogan notierte. In der Nachspielzeit netzte Antoski auch noch zum deutlichen 5:1-Endstand (90.+3) - ein Resultat, mit dem der SSV allerdings unter Wert geschlagen wurde.

Gegen den Abstiegssog spielten zeitgleich der VfL Vichttal und der FC Pesch gegeneinander, am Ende verpassten beide einen möglichen kleinen Befreiungsschlag und trennten sich 3:3. Die Führung wechselte in dieser intensiven Begegnung mehrfach hin und her. Ramas 1:0 für die Gäste (23.) konterte Vichttal umgehend durch das 1:1 von Artz (25.). Ein Elfmeter-Treffer von Mbuyi drehte die Partie dann zugunsten des VfL (38.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte kam aber Pesch in Person von Dauti zurück - 2:2 der Halbzeitstand. Im zweiten Durchgang sorgte Shikri erneut für die 3:2-Gästeführung (50.), wieder aber hatte Vichttal eine Antwort parat: Rother erzielte das 3:3 (61.) - und dabei blieb es auch bis in die hektische Schlussphase hinein. Der VfL steht damit auf Rang zehn, der FCP klettert auf Rang acht. Abstiegsrang 13, den aktuell der FC Hürth belegt, ist allerdings nur drei (Vichttal) bzw. vier (Pesch) Zähler entfernt.