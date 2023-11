Depor verliert überraschend gegen Villarreal

Der 13. Spieltag wurde am Samstag mit dem Kellerduell in Murcia eröffnet. Vizemeister Real Sociedad konnte beim Aufsteiger den freien Fall zumindest stoppen. Meister Real Madrid erreichte beim Tabellensechsten Osasuna einem eher schmeichelhaften 1:1-Remis. Vom Ausrutscher der "Königlichen" profitierte Valencia nach einem 3:2-Sieg gegen Real Saragossa. Deportivo La Coruña hingegen verlor in der Schlussphase gegen den FC Villarreal mit 0:1. Damit verpassten die Galizier den Sprung an die Tabellenspitze.

Vier Tage nach dem 2:2-Erfolgserlebnis bei Olympiakos Piräus, das das Weiterkommen in der Champions League aus eigener Hand ermöglicht, hat Denouixs Team anscheinend Selbstvertrauen auch für den Liga-Alltag getankt. Beim Aufsteiger aus Murcia kam der Vizemeister Real Sociedad zwar nicht über ein 2:2-Remis hinaus, doch das Überraschungteam der vergangenen Saison war das bessere Team und ging gleich zweimal durch Gabilondo und De Paula in Führung, musste aber beide Male nur kurze Zeit später den Ausgleich hinnehmen. Dennoch scheinen sich die Basken von der sportlichen Talfahrt zu erholen und entfernen sich durch den einen gewonnenen Punkt von den Abstiegsrängen.

Tabelle & Torschützen

Nur kurze Zeit später musste Real Madrids Staremsemble in Pamplona gegen Osasuna ran. Doch auch im dritten Anlauf nacheinander konnte Reals Team nicht dreifach in Pamplona punkten und musste sich mit einem eher schmeichelhaften 1:1-Remis begnügen. Während Osasunas mexikanischer Trainer Javier Aguirre aus dem Vollem schopfen konnte, musste Reals Trainer Quieroz auf drei seiner Stars verzichten: Roberto Carlos, Zidane und Figo waren gar nicht im Kader, während David Beckham leicht angeschlagen in die Partie ging.

Das Überraschungsteam der laufenden Saison war von Beginn an das aktivere Team und nutzte gleich seine zweite Chance nach elf Minuten zur 1:0-Führung, als Bakayoko Nationalverteidiger Helguera umspielte und aus der Strafraumgrenze ins linke obere Eck von Casillas traf. Auch in der Folgezeit hatte Osasuna die besseren Chancen. Die beste davon, kurz vor der Halbzeit ließ Valdo freistehend vor Casillas aus (41.).

Die Madrilenen kamen nach der Pause besser ins Spiel, konnten aber Osasunas Torwart Sanzol nicht ernsthaft in Bedrängnis bringen. Erst nach 74 Minuten nutzte Ronaldo einen Steilpass von Beckham, lief Osasunas Abwehr davon und traf aus 14 Metern mit einem Linksschuss zum schmeichelhaften Ausgleich. In der letzten Viertelstunde änderte sich trotz einer erneuten Chance von Osasunas Bakayoko nichts mehr.

Valencia schließt zu Real auf

In den restlichen beiden Partien vom Samstag setzten sich die Favoriten durch. Valencia hatte mit Saragossa keine große Mühe und lag schon vor der Pause mit 3:0 in Führung. Die Treffer für das Team von Benitez erzielten Jorge Lopez, Vicente und der Argentinier Pablo Aimar. Saragossa nutzte nach der Pause Valencias Lässigkeit, kam aber durch Villas (48.) und Cani (83.) lediglich zur Ergebniskorrektur. Nach dem achten Sieg der Saison und Reals Patzer schloss Valencia zum Meister auf. Beide Teams weisen nun jeweils 27 Punkte auf. Auch Reals Stadtrivale Atletico konnte im heimischen "Vicente Calderon" dreifach punkten. Vor 45.600 Zuschauern trafen De los Santos (5.) und Nikolaidis (71.) den sechsten Sieg aus den letzten sieben Partien, der erst einmal den vierten Tabellenplatz brachte. Am kommenden Mittwoch muss Manzanos Team beim Stadtrivalen Real antreten.

Am Sonntagabend kam der FC Barcelona gegen Real Villadolid nicht über ein torloses 0:0 hinaus. Barca steht somit dank der besseren Tordifferenz noch auf Platz fünf, punktgleich mit drei weiteren Teams.

Deportivo La Coruña hingegen verlor in der Schlussphase gegen den FC Villarreal mit 0:1. Damit verpassten die Galizier den Sprung an die Tabellenspitze, wobei sie nun einen Punkt hinter Real und dem FC Valencia auf Platz drei rangieren. Ab der 42. Minute musste der Champions-League-Teilnehmer auf Mauro Silva verzichten, der in der ruppig geführten Partie in der 42. Minute die Ampelkarte sah.