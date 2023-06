Depay steht Oranje bei Nations-League-Endrunde nicht zur Verfügung

Memphis Depay wird in der kommenden Länderspiel-Periode nicht für die Niederlande auflaufen.

Die Niederlande müssen bei der Endrunde der Nations League ohne Memphis Depay auskommen. Der Angreifer von Atletico Madrid sagte Bondscoach Ronald Koeman für das Turnier in seinem Heimatland Mitte Juni ab.

Grund dafür ist eine nicht genauer bekannte Verletzung. Der 29-jährige Depay wurde diese Saison bereits wegen muskulärer Probleme immer wieder zu Pausen gezwungen. Beim 5:2 der Colchoneros in Valladolid kam der ehemalige ManUnited- und Barcelona-Spieler letztmals zu einem Kurzeinsatz, dabei schoss er ein Tor.

Die Niederlande treffen im Nations-League-Halbfinale am 14. Juni in Rotterdam auf Kroatien. Im zweiten Halbfinale stehen sich einen Tag später in Enschede Spanien und Italien gegenüber. Das Endspiel findet am 18. Juni ab 20.45 Uhr in Rotterdam statt.