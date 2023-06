Denver und Miami gehen eigene Wege - beide mit Erfolg

Zuletzt waren die Golden State Warriors das Maß der Dinge in der NBA, ihre Spielweise wurde kopiert. In Denver und Miami geht man andere Wege - mit Erfolg.

Vier Meisterschaften gewann Golden State zwischen 2015 und 2022 - und hatte dies vor allem tollen Dreierschützen zu verdanken. Steph Curry ist der erfolgreichste Dreierschütze der NBA-Geschichte, und Klay Thompson ist kurz davor, in der ewigen Bestenliste in die Top 10 vorzustoßen. Gerade Curry wird gerne nachgesagt, dass er die Liga verändert hat.

Erfolg führt bekanntlich zu Nachahmung, was auch im Fall der "Dubs" der Fall war - doch nicht jeder hat einen Curry oder einen Thompson in seiner Mannschaft, sodass sich manch ein Trainer dazu entschied, eigene Wege zu gehen. So auch Mike Malone mit den Denver Nuggets und Erik Spoelstra mit den Miami Heat. Beide Trainer verlassen sich zwar auch auf ihrer Dreierschützen, doch gleichzeitig gibt es andere Aspekte, die das jeweilige Spiel ihrer Teams prägen - und zum Erfolg führen.

Miami, der Underdog mit der Zone

Da wäre Miami, das aus der Rolle eines Underdogs groß aufspielte und mit den Milwaukee Bucks und den Boston Celtics zwei große Favoriten ausschaltete. Jimmy Butler ist zwar der große Star der Heat, doch neben dem 33-Jährigen besteht das Team aus vielen ungedrafteten Spielern, die allerdings aufeinander abgestimmt sind und als Kollektiv gut funktionieren.

Das führt dann auch dazu, dass die Rollenspieler häufig gut funktionierten. Dann wäre da noch die gern praktizierte Zonen-Verteidigung. Ein Konzept, das in Europa gut bekannt ist, in den USA aber noch immer für Verwirrung sorgen kann - und eins, das in Spiel sieben gegen die Celtics den Unterschied ausmachte.

Denver, das favorisierte Kollektiv

Kollektiv ist auch ein Stichwort bei den Denver Nuggets, die im Hinblick auf die Meisterschaft nicht zuletzt wegen Nikola Jokic favorisiert sind. Der Serbe ist zwar der Leader der Mannschaft, doch als seine womöglich größte Stärke gilt, dass er es schafft, gemeinsam mit seinem kongenialen Partner Jamal Murray die restlichen Mitspieler glänzen zu lassen.

In Colorado wird sehr oft der freie Mann gesucht - und weil das alle im Team wissen, gibt es auch unglaublich viel Rotation, alles ist immer in Bewegung, was die gegnerische Defensive zusätzlich fordert. Das bekamen die Heat in Spiel eins der Finalserie (93:104) zu spüren. Für das Team aus Florida gilt es nun, darauf eine Antwort zu finden.