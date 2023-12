Überraschung in Denver: Patriots siegen dank Zappe und Field Goal in letzter Sekunde

Die New England Patriots haben den zweiten Sieg aus den vergangenen drei Spielen gefeiert und in Denver überraschend mit 26:23 gewonnen. Die Entscheidung brachte ein Field Goal aus 56 Yards. Denver verlor nicht nur das Spiel, sondern auch die wohl letzten Hoffnungen auf ein Play-off-Ticket.

Schon vor dem Spiel waren die Chancen der Broncos, ihre bereits sieben Jahre andauernde Play-off-Dürre zu beenden, überschaubar. Auch nach der "enttäuschenden" Niederlage gegen die Pats, wie Linebacker Jonathon Cooper betonte, besteht für Denver noch eine Restchance auf die Postseason - wirklich realistisch ist das Play-off-Ticket bei nun sieben Siegen und acht Niederlagen aber eher nicht mehr.

"Ich habe es noch nicht durchgerechnet, gerade bin ich noch mit dieser Niederlage beschäftigt", meinte Broncos Quarterback Russell Wilson. Das ist dafür die Aufgabe der NFL. Deren Kalkulationen bescheinigen Denver nur noch eine sechsprozentige Chance auf die Play-offs. Die Broncos müssen die beiden verbliebenen Spiele gegen die Chargers und Raiders zwingend gewinnen und gleichzeitig auf einen Einbruch der Konkurrenz hoffen. Vier Teams haben im Kampf um die letzte Wildcard einen Sieg mehr auf dem Konto.

Die Patriots (4-11) derweil haben sich schon lange von den Play-offs verabschiedet, durch den Sieg schwinden nun auch die Chancen auf den Nummer-1-Pick im Draft 2024. Das dürfte Quarterback Bailey Zappe jedoch relativ egal sein, der 256 Yards durch die Luft und zwei Touchdowns sammelte sowie den Drive zum Sieg anführte.

Zuvor hatte sich New England dank eines starken dritten Viertels (20:0) abgesetzt, profitierte dabei auch von Fehlern der Hausherren: Marvin Mims Jr. leistete sich beim Kickoff-Return einen Fumble, den die Patriots in die Endzone trugen - nur sechs Sekunden, nachdem Zappe Tight End Mike Gesicki in der Endzone gefunden hatte.

Sutton verletzt - Broncos-Comeback kommt zu spät

Die Broncos starteten im vierten Viertel ihr Comeback, punkteten nach zwei langen Touchdown-Drives (83 und 78 Yards) und erzielten knapp drei Minuten vor dem Ende den Ausgleich. Nach jeweils einem Punt auf beiden Seiten führte Zappe die Gäste von deren eigener 19-Yard-Linie nach vorne und Kicker Chad Ryland sorgte zwei Sekunden vor dem Ende aus 56 Yards (Karrierebestwert) für den Sieg.

Bei den Broncos kam Wilson auf 238 Yards durch die Luft und ebenfalls zwei Touchdowns. Bereits im ersten Viertel musste Receiver Courtland Sutton allerdings das Spiel mit Verdacht auf Gehirnerschütterung verlassen. Abgesehen von den beiden Touchdown-Drives im Schlussabschnitt kam die Broncos-Offense so lange Zeit nicht ins Rollen.

