Edwards überragt: Wolves siegen in Denver und setzen kleines Statement

Mit einer durchaus kleineren Überraschung startete die Serie zwischen Denver und Minnesota, denn die Wolves schnappten sich gleich den ersten Sieg in der Fremde. Überragender Mann war einmal mehr Anthony Edwards.

Titelverteidiger Denver ist auch dieses Jahr ein ganz heißer Anwärter auf die Larry O'Brien Trophy. Aber die Nuggets, die aufgrund des zweitens Platzes in der Hauptrunde im Duell mit Minnesota Heimrecht genießen, verloren direkt das erste Spiel vor heimischer Kulisse.

Es war ein sehr enges Duell, in dem die Gäste aus Minnesota den längeren Atem bewiesen. Im letzten Abschnitt zogen die Wolves zeitweise bis auf elf Punkte weg. Für die Nuggets am Ende zu viel, nach 48 Minuten stand für das Team um Topstar Nikola Jokic (32 Punkte, acht Rebounds, neun Assists) eine 99:106-Niederlage auf der Anzeigetafel.

"Gegen die besten Spieler der Welt zu spielen, macht immer Spaß"

Und die Wolves? Die feierten allen voran Anthony Edwards, der herausragend in Form ist. 43 Punkte (17 von 29 aus dem Feld), zehn Assists und vier Rebounds sind eine beeindruckende Statline. "Meine Mannschaftskameraden vertrauen mir in kritischen Momenten des Spiels auf jeder Position. Ich versuche, für sie da zu sein", freute sich Edwards nach der Begegnung und hatte auch Spaß im Duell mit dem zweimaligen MVP Jokic. "Gegen die besten Spieler der Welt zu spielen, macht immer Spaß. Gegen das beste Team der Welt zu spielen ebenso."

Auf der anderen Seite sah die Stimmungslage beim Titelverteidiger und Titelanwärter natürlich gänzlich anders aus. "Wir müssen einen besseren Job machen, sodass sie schwierigere Würfe haben und eventuell auch den Extrapass machen müssen", forderte Jokic nach der Begegnung.

Besser machen können es die Nuggets schon in zwei Tagen. Denn weiter geht es in dieser Best-of-Seven-Serie am Dienstag um 4 Uhr, erneut wird in Denver gespielt.