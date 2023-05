Murray läuft heiß, LeBron patzt beim Dunk: Nuggets erhöhen gegen Lakers auf 2:0

Jamal Murray und Nikola Jokic haben den Los Angeles Lakers auch im zweiten Spiel den Zahn gezogen. LeBron James füllte die Highlight-Reels mit einem missglückten Dunk.

Nichts zu holen in Denvers dünner Luft: Die Los Angeles Lakers verloren auch Spiel zwei der Finalserie der Western Conference in der Mile High City und liegen nach dem 103:108 in der Best-of-seven-Serie mit 0:2 im Hintertreffen. Mit bis zu zwölf Punkten führten die Kalifornier in der Nacht zum Freitag (Ortszeit), lagen auch zu Beginn des vierten Abschnitts noch knapp vorne - und verloren dann die Kontrolle über das Spiel.

LeBrons Fehler - Murrays schwierige Treffer

Das lag insbesondere an Jamal Murray, der in Q4 heiß lief und sein Punktekonto von 14 noch auf 37 Zähler hochschraubte. An seiner Seite die Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit in Person: Nikola Jokic. Der serbische Star-Center schaffte mit 23 Punkten, 17 Rebounds und 12 Assists sein insgesamt 13. Triple-Double in den NBA-Play-offs. Auf der Gegenseite liefen LeBron James und Austin Reaves mit je 22 Punkten ins Ziel ein, Rui Hachimura kam wie immer von der Bank und sammelte fleißig Körbe (8 von 10 aus dem Feld für 21), Anthony Davis hatte kein Glück mit seinen Würfen (4/15 für 18; 14 Rebounds). Dennis Schröder wiederum stand diesmal nicht in der Starting Five, landete mit vier Punkten bei sechs Rebounds in 30 Minuten Einsatzzeit unter seinem Schnitt.

"Es ging um Disziplin und notwendige Anpassungen", sagte Matchwinner Murray hernach, der alles überstrahlte und auch den "King" in den Schatten stellte. Der hatte sich vor der Halbzeitpause bei Lakers-Führung einen Lapsus geleistet, als er beim Fastbreak stopfen wollte, den Ball jedoch im letzten Moment aus den Händen gleiten ließ und höhnischen Applaus von den Rängen kassierte. Im weiteren Verlauf leistete sich der Superstar kostspielige Ballverluste und brachte einen Korbleger nicht unter. Keiner seiner sechs Dreierversuche saß, und so musste James am Ende die Überlegenheit der Hausherren und speziell die Murrays anerkennen: "Er hat Würfe mit auslaufender Uhr getroffen. Mich überrascht das nicht, er hat das schon vorher gemacht."

Wer patzt zuerst in eigener Halle?

Knackpunkt Heimstärke - wer patzt in diesem Duell erstmals vor eigenem Publikum? Die Nuggets liegen vor ihren Fans in den Play-offs bei 8:0-Siegen. Aber das gilt auch für die Lakers, die ebenfalls alle acht Partien in der Crypto.com-Arena für sich entscheiden konnten. "Es liegt jetzt an uns, unseren Job zu Hause zu erledigen. Jetzt zählt nur Spiel drei", sagte ihr Head Coach Darvin Ham.