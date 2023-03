Jokic brutal stark - und scheitert dennoch am "Catch and Shoot"

Die Denver Nuggets haben eine überraschende Heim-Niederlage gegen die Brooklyn Nets kassiert - und das obwohl Topstar Nikola Jokic mal wieder zu bärenstarker Form auflief.

35 Punkte, 21 Rebounds, 11 Assists, 3 Steals und 2 Blocks - Jokic war einmal mehr der herausragende Mann bei den Nuggets, nur reichte die famose Leistung des Serben diesmal nicht zum Sieg, auch weil Jokic am Ende zwei entscheidende Würfe vergeigte. Doch der Reihe nach: In den ersten beiden Vierteln sahen die Zuschauer in der stimmungsvollen Ball Arena ein High Scoring Game - schon im ersten Viertel fielen satte 60 Punkte, jeweils 30 hüben wie drüben.

Zur Halbzeit führten die Nuggets dann mit 69:61, auch weil Jamal Murray einen Buzzer Beater von weit draußen versenkte. Nach der Halbzeit kam es jedoch zum großen Bruch im Spiel der Nuggets. Eine schwache Defense, leicht vergebene Angriffe und zwei technische Fouls sorgten dafür, dass Brooklyn nicht nur aufholte, sondern das Viertel mit 37:18 für sich entschied und damit klar davonzog.

Drama bis zum Schluss

Im Schlussabschnitt wachten die Hausherren aber wieder auf. Angeführt von Jokic kamen sie näher und näher - und hätten am Ende sogar noch gewinnen können, doch ausgerechnet Jokic war es, der zunächst fünf Sekunden vor Schluss einen äußerst schwierigen Wurf aus der Drehung unter Bedrängnis verwarf und dann noch einmal bei noch 1,8 Sekunden auf Uhr einen "Catch and Shoot"-Dreier danebensetzte.

Bei Brooklyn gab es nicht den einen überragenden Akteur, vielmehr trafen gleich sieben Spieler zweistellig - sehr stark war aber insbesondere die Dreierquote von 38,6 Prozent: 17 von 44 Versuchen fanden ihren Weg ins Ziel. Dorian Finney-Smith versenkte gar fünf von sieben und Joe Harris 3 von 6.

Fakt ist: Am Ende stand eine 120:122-Niederlage für den Tabellenführer der Western Conference zu Buche - und Denver kassierte so in seinem 36. Heimspiel seine sechste Niederlage. Insgesamt war es die dritte Pleite nacheinander für das Team aus Colorado, bei dem sich offenbar ein kleiner Abwärtstrend abzeichnet.