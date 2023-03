Dentz wird neuer Trainer von Wacker Nordhausen

Oberligist FSV Wacker 90 Nordhausen hat nur einen Tag nach dem verkündeten Rücktritt von Matthias Peßolat einen neuen Cheftrainer präsentiert: Maximilian Dentz übernimmt im Südharz.

Der 33-jährige DFB-A-Lizenz Trainer Dentz blickt trotz jungen Alters bereits auf eine 10-jährige Trainerlaufbahn zurück: Er startete seine Karriere an der Seitenlinie 2013 beim Fußballnachwuchs der TUS 1860 Magdeburg-Neustadt, war anschließend zwischen 2016 und 2019 als Co-Trainer und Video-Analyst, später als Cheftrainer beim VfB Germania Halberstadt in der Regionalliga Nordost tätig. Parallel dazu arbeitete er im Leistungsbereich des Nachwuchses beim Fußballverband Sachsen-Anhalt.

Nach einem Jahr als Cheftrainer beim dänischen Naestved Boldklub holte die TSG Neustrelitz ihn als Cheftrainer und Vereinsportlehrer zurück nach Deutschland. Mit der TSG feierte er im Sommer 2022 den Landespokaltitel in Mecklenburg-Vorpommern.

Perspektivisch und ligaunabhängig

Unterstützt wird Dentz ab sofort von Christian Baethge. Der Aufgabenbereich des 35-jährigen C-Lizenz-Inhabers ist die Unterstützung des Trainingsalltags sowie die Spielbeoachtung und Gegneranalyse. Das Engagement des Duos in Nordhausen sei perspektivisch angelegt und ligaunabhängig, schreibt Wacker in der Pressemeldung.

Für Maximilian Dentz wird es dennoch darum gehen, den FSV Wacker 90 in der Oberliga zu halten. Aktuell rangiert der Verein auf Rang 17 und damit tief im Abstiegskampf der Staffel NOFV-Süd. Nach dem Landespokal-Duell am Samstag in Heiligenstadt warten in der Liga die Wochen der Wahrheit: Mit dem FC An der Fahner Höhe, dem FSV Budissa Bautzen, dem FC Grimma und dem VfB Auerbach kommen innerhalb von 14 Tagen direkte Konkurrenten um den Klassenerhalt.