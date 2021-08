Dennis Grote wird neuer Kapitän bei Rot-Weiss Essen

Elf Tage vor Beginn der neuen Regionalliga-Saison hat Rot-Weiss Essen einen neuen Kapitän verkündet. Dennis Grote, der Vizekapitän der letzten Saison, wird in der kommenden Spielzeit die Spielführerbinde tragen. Grote ersetzt damit Marco Kehl-Gomez als Stammkapitän, der zu Türkgücü München wechselte.

In Zukunft nur noch mit Binde am Arm: Dennis Grote. picture alliance/dpa/Revierfoto

Grote, der 2019 vom Chemnitzer FC nach Essen wechselte, nimmt laut RWE-Cheftrainer Christian Neidhart "eine absolute Vorbildfunktion" ein. Der 34-jährige Mittelfeldspieler gehe "auf dem Feld durch Leistung voran" und sei deshalb als Kapitän geeignet. Der gebürtige Kaiserslauterer sei auf dem Platz außerdem "der verlängerte Arm" des Trainers. Der U-21-Europameister von 2009 absolvierte insgesamt 63 Spiele für den Klub aus Essen und war bisher an 22 Treffern beteiligt.

Daniel Davari übernimmt in der kommenden Saison die Rolle des Co-Kapitäns. Der Torhüter kam letzten Sommer von Rot-Weiß Oberhausen und löst Grote als ehemaligen Vizekapitän ab. Der Mannschafsrat wird von Daniel Heber, Zlatko Janjic und Jakob Golz vervollständigt. Im Vergleich zur Vorsaison verkleinert RWE damit den Mannschafsrat um eine Person.

Auftakt in Bonn

Nach der erfolgreichen letzten Saison, in der RWE den Aufstieg nur knapp verpasste, mussten die Rot-Weißen einige Abgänge verkraften. Besonders aus der stabilen Defensive, die in der letzten Spielzeit nur 28 Gegentreffer in 40 Saisonspielen hinnehmen musste, haben einige Spieler dem Verein den Rücken gekehrt. Deswegen ist die Konstante Dennis Grote vor der Abwehr in Zukunft umso wichtiger.

Rot-Weiss Essen startet am 14. August (14 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim Bonner SC in die neue Spielzeit. Dabei wird Grote die Mannschaft erstmals in einem Pflichtspiel aufs Feld führen. Die Rot-Weißen erhoffen sich, an die Leistungen der letzten Spielzeit anknüpfen zu können, als der Traditionsklub hinter Aufsteiger Borussia Dortmund II den zweiten Platz belegte.