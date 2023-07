Denkwürdiger zweiter Satz: Keys gewinnt hochkarätig besetztes Turnier in Eastbourne

Die Sieger der Wimbledon-Generalproben in Südostengland heißen Madison Keys und Francisco Cerundolo. Der Argentinier schaffte dabei etwas für sein Land Untypisches.

Madison Keys und Francisco Cerundolo haben die Wimbledon-Vorbereitungsturniere in Eastbourne gewonnen und reisen mit einer Menge Selbstvertrauen nach Nordwesten Richtung London. Keys setzte sich im Finale des hochkarätig besetzten Turniers gegen Darya Kasatkina mit 6:2, 7:6 (15:13) durch und feierte den siebten Titel in ihrer Karriere.

Dabei hatte es der 1:13 Stunden lange zweite Satz in sich - und nicht nur der Tie-Break. Kasatkina brachte sagenhafte 90 Prozent ihrer ersten Aufschläge ins Feld und musste trotzdem zwei Breaks hinnehmen, eines davon beim Stand von 6:5. Im Tie-Break vergab die Russin vier Satzbälle, wehrte aber auch vier Matchbälle von Keys ab - erst der fünfte war zu viel.

Cerundolos Titel ist historisch

Wie hochkarätig das Starterinnenfeld des WTA-Turniers besetzt war, zeigte ein zwischenzeitlicher Blick auf das Viertelfinale: Mit Jessica Pegula (Nummer 4 der Welt), Caroline Garcia (5), Cori Gauff (7) und eben Kasatkina (11) waren noch vier absolute Top-Spielerinnen im Rennen. Keys selbst belegte zu ihren besten Zeit auch mal Platz 7 der Weltrangliste.

Bei den Herren bezwang Cerundolo im Endspiel den US-Amerikaner Tommy Paul mit 6:4, 1:6, 6:4. Für den 24-Jährigen war es der zweite Turniersieg in seiner Tennis-Karriere - und für einen Argentinier der erste ATP-Titel auf Rasen seit 1995. Der Klassiker in Wimbledon beginnt am Montag.

