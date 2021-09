Denkwürdige Pressekonferenz: Koeman verliest Statement und verlässt den Raum

Am Mittwoch überraschte Ronald Koeman bei der Pressekonferenz vor der Partie gegen Cadiz. Der Barcelona-Coach verlas ein rund zweieinhalbminütiges Statement und verließ den Raum, ohne Fragen zu beantworten.

Koeman nahm Platz, setzte seine Brille auf - und begann seinen Vortrag. "Hallo an alle", sagte der 57-Jährige, der sich immer wieder Kritik erwehren muss. Zuletzt hatte Barça in der Champions League mit 0:3 gegen den FC Bayern verloren, am Montag kamen die Katalanen nicht über ein 1:1 gegen das schwach gestartete Granada hinaus. "Der Verein mit mir als Trainer befindet sich in einer Situation des Wiederaufbaus", sagte Koeman und ging nochmal auf die Bruttoschulden der Blaugrana in Höhe von 1,35 Milliarden Euro ein. "Die finanzielle Situation des Vereins hängt mit den sportlichen Aktivitäten zusammen und umgekehrt. Das bedeutet, dass wir als Team die Mannschaft neu aufbauen müssen, ohne große finanzielle Investitionen tätigen zu können. Das braucht Zeit."

Die jungen Talente "von heute könnten in wenigen Jahren die nächsten großen Weltstars sein. Um diese Mannschaft wieder aufzubauen, werden jungen Spielern Chancen gegeben, wie sie Xavi und Andres Iniesta zu ihrer Zeit hatten", sagte Koeman: "Aber wir müssen um Geduld bitten."

"Vielen Dank" sind Koemans letzte Worte

In der Champions League könne man "nicht auf Wunder hoffen", so Koeman weiter. Die Spieler und der Mitarbeiterstab seien "sehr glücklich über die Unterstützung, wie wir sie gegen Granada bekommen haben. Visca el Barca und vielen Dank", sagte Koeman, nahm die Brille wieder ab und verließ umgehend den Presseraum.

Koeman hatte jüngst schon mehrfach betont, dass die Lage bei Barcelona außergewöhnlich sei ("So ist das nun mal") . Am Donnerstag tritt Barcelona beim FC Cadiz an. Sollten die Katalanen erneut patzen, wird die Luft für ihn noch dünner werden, zumal er zu Präsident Joan Laporta kein unbelastetes Verhältnis pflegt. Über Nachfolger wird in Spanien bereits heiß spekuliert.