Denkaufgabe für Matarazzo

Der Ausfall von Josha Vagnoman in München zwingt Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo zu einer komplexen Denkaufgabe.

Drei Trainingseinheiten in der Woche sind beim VfB Stuttgart öffentlich. In den übrigen bleiben Türen und Tore zu. Dann basteln Pellegrino Matarazzo und sein Trainerteam personell und taktisch an der möglichen Startformationen für den kommenden Gegner. Auch diesmal, wenn es unter anderem gilt, den Posten des gelb-rotgesperrten Vagnoman neu zu besetzen.

Mehrere Optionen für Matarazzo

Die Möglichkeiten liegen auf der Hand. "Es gibt die Überlegung, die Position eins zu eins defensiver zu besetzen", erklärt der Cheftrainer und meint damit die Hereinnahme von Pascal Stenzel. Doch gegen den spiel- und passstarken Routinier spricht die immens schnelle Bayern-Offensive. Um dieser etwas entgegenzusetzen, spräche vieles für Chris Führich oder Silas. "Chris hat es in der vergangenen Rückrunde in München rechts ordentlich gemacht", so Matarazzo mit Blick auf das 2:2 vom 33. Spieltag, das den späteren Klassenerhalt erst möglich gemacht hatte. "Er hatte zwar seine Mühe, war aber sehr engagiert und hat den Gegner beschäftigt, wodurch wir vieles wegverteidigen konnten." Allerdings habe dies auch einen nachteiligen Effekt. "Die Frage ist, ob wir einen Offensivspieler auf die Seite setzen wollen, nur um zu verteidigen. Damit würden wir uns auch einer Stärke berauben."

Eine andere Möglichkeit wäre taktischer Natur und würde vor allem die Umstellung auf eine Viererabwehrkette bedeuten. Mit Stenzel rechts und dem sonst normalerweise offensiv ausgerichteten Borna Sosa links, womit sich wieder das Problem der Geschwindigkeit und der Beeinträchtigung des Offensivspiels stellte. Oder die Schwaben ziehen Konstantinos Mavropanos aus dem Zentrum, wo ihn Atakan Karazor ersetzt. Womit das eingespielte Trio Mavropanos, Waldemar Anton und Hiroki Ito auseinandergerissen würde. Etwas, das der Chefcoach normalerweise sehr ungern tut.

Außerdem könnte der 25-Jährige auch im Defensivzentrum des VfB benötigt werden. "Das wäre natürlich eine Option, um eine andere Kompaktheit ins Mittelfeld und eine weitere Führungskraft auf den Platz zu bekommen. Ata hat gezeigt, wie wertvoll er für die Mannschaft ist", meint Matarazzo, dem noch eine weitere Variante für rechts bleibt: Silas. Der Kongolese hat in der Vergangenheit des Öfteren, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, "Wingback" gespielt, kennt die Abläufe, bringt Tempo, Technik und gleichzeitig auch Vorwärtsdrang mit und würde die kleinsten Umbaumaßnahmen erfordern. "Wir haben ein paar Sachen ausprobiert in dieser Woche", sagt Matarazzo ohne mehr verraten zu wollen.

"Es sieht gut aus": Guirassy drängt auf mehr Spielzeit

Mit einer Rückversetzung des 23-Jährigen würde automatisch ein Platz im Angriff frei, der wiederum an Serhou Guirassy fallen könnte. Der Neuzugang aus Rennes habe die komplette Trainingswoche mitgemacht und sei bereit für mehr als die paar Minuten, die er in der Schlussphase gegen den FC Schalke bekommen hat. "Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen und gefragt, wie er die Woche vertragen hat", so Matarazzo. "Aber er ist in jedem Fall eine Option. Es sieht gut aus."