"Deniz ist nicht extra motiviert, er ist immer motiviert"

Für Stuttgarts Deniz Undav ist die Partie gegen Bremen eine ganz besondere. Trainer Sebastian Hoeneß erlebt den Spaßvogel dennoch unaufgeregt und spricht über dessen Perspektive in der Nationalmannschaft.

Seine Tore haben den Deutsch-Türken in die Herzen der VfB-Fans geführt. Seine lockere, herzliche und lustige Art tut ihr Übriges, dass Undav bei den Fans einen Stein im Brett hat. Der Mann, der bei allem, was er tut, den Spaß sucht, trifft am Samstag mit Bremen auf den Klub, der ihn einst schmerzhaft aussortiert hat.

In der Jugend der Werderaner war für den Wahl-Stuttgarter nach rund fünf Jahren Schluss. Man hatte Zweifel, dass der damals etwas kräftiger daherkommende Jugendspieler eine Zukunft im Profifußball haben könnte. Wie auch der heute 27-Jährige selbst zugibt: "Ich habe mir nie erträumt, in der Bundesliga zu spielen." Geschweige denn davon, überhaupt Profi zu werden.

Was gibt es Schöneres, als seinem Hobby nachzugehen? Und das in der Bundesliga. Deniz Undav

Eine Zeit, die den Deutsch-Türken geprägt hat auf dem Weg durchs Amateurlager, die Regionalliga, die 3. Liga bis nach ganz oben. "Ich weiß, wie es war, in unterklassigen Ligen zu spielen. Deswegen versuche ich, Spaß zu haben", so der Stürmer, der sieben Treffer in neun Einsätzen erzielt hat. "Ich bin ein Spaßvogel, bin entspannt, mache gerne Witze und versuche nicht alles zu ernst zu nehmen. Was gibt es Schöneres, als seinem Hobby nachzugehen? Und das in der Bundesliga."

Entsprechend scheint ihn das Wiedersehen mit seiner Bremer Vergangenheit nicht groß zu belasten. "Ich habe auch gelesen, dass er aussortiert wurde und dass es für ihn nicht so einfach war", erzählt VfB -Trainer Sebastian Hoeneß. Ein verändertes Verhalten konnte der Stuttgarter Chefcoach in diesen Tagen nicht erkennen. "Er ist so kommunikativ wie sonst auch", witzelt der 41-Jährige. "Ich habe keine Besonderheit festgestellt oder dass er anders oder extra motiviert ist. Er ist immer motiviert."

Bremen kann also kommen für den Mann, der sich mit seinen guten Leistungen und vor allem mit seinen Toren für die DFB-Auswahl aufdrängt. Undav, der erstmals gemeinsam mit Serhou Guirassy stürmen darf, gibt sich auch diesbezüglich entspannt. "Für mich ist das gerade alles neu. Ich versuche das einfach zu genießen", meint der Leihspieler von Brighton Hove & Albion.

Undav hat zwei EM-Optionen

Seine Doppelstaatsbürgerschaft könnte ihm zudem auch die Tür für die Türkei öffnen, die ebenfalls fix für die EURO 2024 im nächsten Sommer qualifiziert ist. Wer im Fall der Fälle als erstes den Angreifer anruft, könnte im Vorteil sein. "Ich bin relativ offen. Wenn ich angerufen werde, muss man sehen, welche Option die beste wäre. Mal sehen, was passiert."

Damit sich die Chance dafür erhöht, sei nicht sehr viel zu beachten. "Er muss tun, was er momentan tut: Tore schießen, gute Leistungen zeigen und mithelfen, dass wir erfolgreich sind. Dadurch bleiben wir und er im Fokus", sagt Hoeneß. "Dann ist alles möglich."

Die nötige Zeit dafür sei zudem vorhanden. "Jetzt ist erstmal ein paar Monate keine Nominierung, deswegen kann man die Frage etwas zurückstellen. Deniz kann das auch nicht beeinflussen. Das Einzige, was er beeinflussen kann, sind seine Leistungen. Und die waren gut und werden hoffentlich weiter gut sein."

George Moissidis