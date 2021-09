'Denis' und 'Serhatinho01' verlassen Leno Esports und Heidenheim

Denis 'Denis' Müller und Serhat 'Serhatinho01' Öztürk verabschieden sich von Leno Esports und somit auch vom deutschen Vereinsmeister 1. FC Heidenheim.

'Denis' und 'Serhatinho01' werden die Mission Titelverteidigung in der VBL Club Championship nicht antreten. Leno Esports

Mit wenigen Worten hat das FIFA-Team des deutschen Nationaltorhüters Bernd Leno das Duo am Mittwoch verabschiedet. "Wir bedanken uns bei euch beiden für ein äußerst erfolgreiches Jahr. Wir wünschen euch für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg für die kommende Saison", teilte Leno Esports via Social Media mit. Das Verlassen der Organisation geht auch mit dem Ausscheiden beim 1. FC Heidenheim einher, mit dem 'Denis' und 'Serhatinho01' in der Spielzeit 2020/21 deutscher FIFA-Klubmeister wurden.

Was diese Entwicklung für die Kooperation zwischen Leno Esports und dem Verein von der Brenz bedeutet, ist der Öffentlichkeit noch nicht bekannt. Bei der Organisation stehen derzeit noch Deniel 'Deni10' Mutic und Niklas 'nik_lugi' Luginsland unter Vertrag, die Heidenheim in der anstehenden Saison vertreten könnten. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass der Zweitligist gerade für die Mission Titelverteidigung in der Virtual Bundesliga Club Championship nachrüsten.

Einhergehen wird dies vermutlich mit einer personellen Aufstockung des Leno-Teams, das für die kommende Woche bereits neue Informationen angekündigt hat. Dass eine adäquate Kompensierung der beiden Abgänge kein leichtes Unterfangen darstellt, beweist allein das Abschneiden von 'Denis' und 'Serhatinho01' in der abgelaufenen Spielzeit.

Ein FeWC-Qualifikant und ein Doppel-Spezialist

Besonders 'Denis' etablierte sich nicht nur in der nationalen, sondern auch in der internationalen Spitze: Der 19-Jährige feierte im Sommer wie erwähnt die deutsche Meisterschaft mit seinen Heidenheimer Kollegen. Individuell wurde er eines weiteren Höhepunkts beraubt, als einziger deutscher PlayStation-Spieler hatte er sich für den abgesagten FIFAe World Cup (FeWC) qualifiziert. Die Global Series schloss er als stärkster Deutscher im europäischen Ranking für die Sony-Konsole ab.

'Serhatinho01' konnte international weniger auf sich aufmerksam machen, sammelte mit 13 Doppelsiegen aber die meisten während der regulären VBL-Saison in der Division Süd-Ost. Mit 18 Erfolgen insgesamt führte er in dieser Hinsicht zudem immerhin die teaminterne Rangliste an.

Wohin es die beiden FIFA-Profis für die kommende Saison zieht, ist noch nicht bekannt. 'Denis' stellte eine zeitnahe Klärung aber in Aussicht: "Ich bin bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Und wie es in kommender Zeit für mich weitergeht, erfahrt ihr in den nächsten Wochen." 'Serhatinho01' hingegen hat sich zur Zukunftsfrage noch gar nicht geäußert, auch zum Abschied fiel sein Statement kurz aus. "Danke für das tolle Jahr! Euch weiterhin viel Erfolg", kommentierte Öztürk seinen Repost der Leno Esports-Mitteilung.

