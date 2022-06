Den Zweifeln zum Trotz: Serena Williams ist zurück auf der großen Bühne

Serena Williams ist nach knapp einem Jahr zurück auf der Tour. In Wimbledon werden alle Augen auf die US-Amerikanerin gerichtet sein. Kann sie überraschen?

Nach 357 Tagen stand Serena Williams beim Turnier in Eastbourne erstmals wieder bei einem professionellen Match auf dem Tenniscourt. An der Seite von Ons Jabeur, Mitfavoritin in Wimbledon, gewann die US-Amerikanern ihr Auftaktmatch im Doppel. Das Comeback der bereits 40-jährigen Tennisspielerin war perfekt.

Ein Riss in der hinteren Oberschenkelmuskulatur hatte Williams zuvor zu einer monatelangen Auszeit gezwungen. Seit Wimbledon im vergangenen Jahr, als die US-Amerikanerin in der ersten Runde verletzungsbedingt aufgeben musste, bestritt die einstige Tennis-Dominatorin kein Match. "Habe ich jemals daran gezweifelt, dass ich zurückkehren werde? Auf jeden Fall, ganz sicher", gab die Mutter einer Tochter unumwunden zu.

Aber mit ihren 40 Jahren ist Williams nun zurück auf der Tour. Eastborne diente dabei als Aufgalopp für Wimbledon, es war ein Kaltstart nach mehreren Monaten Pause. Und was wird von der großen Dame des Tennissports erwartet? Vermutlich nicht weniger als Wunderdinge. Die erste Runde ist machbar, es geht gegen Harmony Tan, die Nummer 113 der Welt. Bei den Buchmachern liegt die 40-Jährige, die in der Weltrangliste jenseits der 1000 abgerutscht ist, in Sachen Titel auf Platz fünf. Nur Iga Swiatek, Ons Jabeur, Coco Gauff und Simona Halep wird der Erfolg mehr zugetraut. Allein diese Statistik zeigt auch die Strahlkraft der Ausnahmesportlerin.

Bereits sieben Titel in Wimbledon

Aber: Seit Einführung der Setzliste 1927 hat keine ungesetzte Spielerin das prestigeträchtigste Rasenturnier der Welt gewonnen. Doch wenn eine Serena Williams den All England Club betritt, dann braucht man eben auch nicht über das Erreichen irgendwelcher Runden reden, wenngleich natürlich nach dieser langen Pause schwierig abzuschätzen ist, mit welchem Niveau die US-Amerikanerin aufschlägt. Doch: Bereits sieben Mal streckte sie die Venus-Rosewater-Schale in den Himmel über London, elf Mal stand sie im Finale.

Und diese gewisse Aura sowie den außerordentlichen Ruf auf der Tour genießt Williams natürlich nach wie vor. Jabeur war nervös, "mit solch einer Legende zu spielen", sagte aber nach Anfrage selbstredend sofort zu. Serena habe sie "auf dem Platz besser gemacht, selbst nach Fehlern hat sich mich weiter ermutigt". Das alles habe "viel Spaß" gemacht. Der Spaß war beidem beim Doppel auch anzusehen.

Mit 14 Jahren begann die Profikarriere

Ernst wird es dann ab Montag in London. Und klar dürfte auch sein, trotz der langen Pause und hohen Weltranglistenplatzierung will sicher keine Spielerin gegen Williams antreten . Ihr hammerharter Aufschlag sowie ihre wuchtigen Grundschläge ließen sie zu einer der besten Rasenspielerinnen aller Zeiten werden. "Ich habe viel trainiert, und es fühlt sich definitiv gut an", sagte die 40-Jährige, die mit der Erfahrung von sage und schreibe 27 Profijahren an den Start geht.

Denn bereits im Oktober 1995 begann Serena Williams im Alter von 14 Jahren ihre Profikarriere. Ihr erstes Match verlor sie krachend, ehe 1997 der nächste Anlauf bei einem professionellen Turnier anstand. Ihre Karriere kam so langsam in Fahrt, 1998 nahm die US-Amerikanerin an allen vier Grand-Slam-Turnieren teil.

Erster Grand-Slam-Sieg bei den US Open 1999

Im Jahr 1999 gab es dann auch die ersten ganz großen Erfolge im Einzel für Williams. Nach den Titeln in Paris, Indian Wells und Los Angeles holte sie sich nämlich bei den US Open gegen Martina Hingis den ersten Grand-Slam-Sieg. In den Folgejahren ging es erfolgreich weiter und die US-Amerikanerin mit den wuchtigen Grundschlägen etablierte sich endgültig in der Weltspitze. Es folgten viele weitere Turniersiege und viele weitere Erfolge bei den Majors.

Zweimal der "Serena-Slam"

Gewann schon sieben Mal Wimbledon: Serena Williams. imago images/Shutterstock

Ein vorläufiges Highlight der Karriere von Serena Williams war der Gewinn aller vier Grand-Slam-Turniere in Folge. 2002 holte sie sich die French Open, Wimbledon (beide gegen ihre Schwester Venus) sowie die US Open. Am Anfang des Jahres 2003 gelang ihr der Titelgewinn bei den Australian Open. Die Presse taufte es damals auf den "Serena-Slam", denn der richtige "Grand Slam", also der Gewinn aller vier Majors in einem Jahr, war es nicht. Dasselbe Kunststück schaffte die heute 40-Jährige auch noch 2014/15, als sie zunächst die US Open, und im folgenden Jahr die Australien Open, French Open und Wimbledon gewann. Alle vier Majors in einem Jahr waren ihr nie vergönnt.

Doch auch so liest sich die Karriere bis hierhin beeindruckend, die Zahlen sprechen für sich. Insgesamt holte Williams 73 Titel im Einzel, 23 davon bei einem Grand Slam. Damit jagt sie seit den Australian Open 2017, ihrem letzten Grand-Slam-Sieg, den Rekord von Margaret Court, die mit 24 Majortiteln bei den Damen die bisher meisten holte. Williams war schon einige Male knapp dran, aufschließen konnte sie noch nicht.

Gelingt das Wunder?

Gelingt ihr das in Wimbledon? Schwer zu glauben, aber einer Serena Williams sollte grundsätzlich alles zuzutrauen sein. Mit sieben Titeln auf dem Heiligen Rasen befindet sie sich mit Steffi Graf auf dem zweiten Platz, nur Martina Navratilova gewann noch zwei mehr. Die US-Amerikanerin hat die Tenniswelt viele Jahre dominiert wie keine zweite, das ist ganz klar. Mit ihrer Ausstrahlung und mitreißend emotionalen Art, Tennis zu spielen, hat sie auf der kompletten Welt sehr viele Fans gewonnen. Auch in Wimbledon wird sie gefeiert werden - und wenn es nur für ein Match sein sollte. Die Fans werden nicht weniger als Wunderdinge erwarten von der Powerfrau aus Amerika, die den Tennissport so geprägt und sich längst als Marke etabliert hat.

Was passiert nach Wimbledon?

Und wie geht es nach Wimbledon weiter? Immerhin ist Williams bereits 40 Jahre alt, da ist das Karriereende nicht mehr so weit entfernt. "Ich nehme buchstäblich einen Tag nach dem anderen. Ich habe mir mit meiner Oberschenkelverletzung wirklich Zeit gelassen, deshalb treffe ich nicht viele Entscheidungen", sagt Williams ganz entspannt. Dann schauen wir mal, wie viele Tage die 23-malige Grand-Slam-Siegerin in London dabei sein wird. Nach den vielen Pausen in den letzten Jahren und der nun fast einjährigen Auszeit wäre ein Erreichen der zweiten Turnierwoche wohl schon eine Überraschung. Und wer weiß, vielleicht ist der Auftritt in Wimbledon ja auch der letzte auf der ganz großen Tennisbühne von Serena Williams ...