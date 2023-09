"Den Weg gefunden": Osnabrücks erster Sieg soll Kräfte frei setzen

Den ersten Saisonsieg eingefahren - und das gegen den HSV: Osnabrücks Coach Tobias Schweinsteiger sprach nach der Partie von einem Ruck im VfL-Team. Und hofft, dass der Aufsteiger nun "seinen Weg gefunden" hat.

Weitermachen: Tobias Schweinsteiger will mit seinem VfL Osnabrück an den Erfolg gegen den HSV anknüpfen. Getty Images

Zum ersten Mal in dieser Zweitligasaison war der VfL Osnabrück in der 40. Minute in Führung gegangen, ein Fakt, der am 7. Spieltag beachtlich ist. Und diese Führung sollten die Niedersachsen beim Erfolg gegen den HSV auch nicht mehr abgeben. Trainer Tobias Schweinsteiger wusste um die Bedeutung des Treffers: "Das war für die Jungs endlich mal ein positiver Moment", erklärte der Coach auf der Pressekonferenz nach der Partie. "Wir hatten die ganze Saison noch keinen. Da ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, das hat Kräfte freigesetzt."

Meine Jungs haben ihr Herz auf dem Platz gelassen. Tobias Schweinsteiger

Diese Kräfte waren schon vor, aber vor allem nach dem Treffer zum 2:1-Endstand durch Innenverteidiger Oumar Diakhite zu sehen, gegen enttäuschende Hamburger überzeugte der VfL beinahe über die gesamten 90 Minuten. "Meine Jungs haben ihr Herz auf dem Platz gelassen, sich reingekämpft und auch spielerische Akzente gesetzt", erklärte Schweinsteiger. "Wir haben verdient gewonnen."

Ärger über Gegentor-Muster

Aber der 41-Jährige weiß auch: an dieses Ergebnis gilt es anzuknüpfen. Nach wie vor rangieren die Osnabrücker auf dem letzten Tabellenplatz, ohne Konstanz wird es nichts mit der Mission Klassenerhalt. Man müsse nun "weitermachen", so Schweinsteiger, sein Team habe nun hoffentlich "den Weg gefunden" nach dem schwachen Start in Liga 2. "Den wollen wir die nächsten Wochen weitergehen."

Über die Entstehung des Gegentors, welches Robert Glatzel in der 12. Minute erzielte, ärgerte sich der Trainer trotz des Sieges. "Wieso schon wieder ein individueller Fehler, der eiskalt bestraft wird? Schlussendlich ist es immer wieder das Gleiche", meinte Schweinsteiger. Aber: Diese Woche, vor allem im Kontrast zum 0:7 in Hannover am vergangenen Spieltag, hätten "die Jungs es auf dem Platz hingekriegt".

Dank an die Fans - nun kommt der FCK

Der Coach war auch froh, dem Osnabrücker Anhang, der über 90 Minuten sein Team feierte, endlich ein Erfolgserlebnis geliefert zu haben: "Heute war es endlich Zeit, dass wir ihnen was zurückgegeben haben." Ohne die Fans habe man "gar keine Chance", umso besser, dass der VfL sich "immer auf sie verlassen" könne. Die Unterstützung kann der VfL ohne Zweifel brauchen, wenn nächste Woche der 1. FC Kaiserslautern zu Gast ist.