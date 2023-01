"Den Switch hinbekommen": Svenssons Sonderlob für Mainz-Keeper Rieß

Als Jugendspieler vermochte Lasse Rieß Mainz-Trainer Bo Svensson noch nicht zu überzeugen. Das hat sich grundlegend geändert. Der 21-Jährige hat gute Chancen, die neue Nummer 2 hinter Robin Zentner zu werden.

Aus dem Mainz-Trainingslager in Marbella (Spanien) berichtet Michael Ebert

Lasse Rieß versucht gelassen zu bleiben: "Ich mache mir keinen Kopf, wie die Rangfolge der Mainzer Torhüter ab dem Sommer aussehen wird, denn ich muss die Entscheidung auch nicht treffen. Ich versuche, mit meinen Leistungen zu zeigen, dass man auf mich bauen kann und dass ich die Nummer 2 werden will. Das gilt für das Training genauso wie für Testspiele oder Spiele in der Regionalliga." Die nächste Chance dazu besteht an diesem Dienstag (15 Uhr) im Testspiel gegen den FC Luzern (15 Uhr).

Svensson: Rieß ist erwachsener geworden

Trainer Bo Svensson ist voll des Lobes über Rieß, was durchaus nicht immer so war. "Ich sage ganz offen, ich hatte immer ein Fragezeichen hinter Lasse, weil mir nicht gefallen hat, wie er mit seinem Talent umgegangen ist, als ich ihn in der Jugend trainierte. Mittlerweile hat er den Switch hinbekommen. Er wird eine gute Karriere haben, denn jetzt paart er sein Talent mit der täglichen, konstanten guten Arbeit", sagt der Cheftrainer und liefert ein anschauliches Beispiel hinterher: "Als ich die Bundesligamannschaft übernahm, sind die Spieler, wenn sie die freie Wahl hatten, zu welchem Torhüter sie im Trainingsspiel gehen, selten zu Lasse - jetzt macht es für sie keinen Unterschied mehr." Rieß sei körperlich und vor allem von der Einstellung und Mentalität her viel erwachsener geworden, im Umgang mit seinem Körper und in der gesamten Arbeit mit Torwarttrainer Stephan Kuhnert.

"In der Jugend hatte ich noch nicht so das Gefühl dafür, was es braucht, um Profi zu werden. Es hat immer gereicht, um gut durchzukommen. Als ich dann mal ein Jahr auf der Bank saß, habe ich kapiert, es kommt schon auf dich an, du musst den Hintern hochkriegen. Ich habe gemerkt, dass mehr von mir kommen muss. Diese Erfahrung hat mir gutgetan. Dass dies jetzt sichtbar geworden ist, freut mich", erklärt Rieß, der bereits seit 2012 im Verein ist. 2021, nach dem Wechsel von Florian Müller zum VfB Stuttgart, rückte er in den FSV-Profikader auf und ist dort die Nummer 3 hinter Robin Zentner und Finn Dahmen, der den Klub nach Vertragsende im Sommer verlassen will.

Aarons Einsatz ist fraglich, der von Stach ausgeschlossen

Im Testspiel gegen Luzern ist der Einsatz von Aaron fraglich. Der spanische Linksverteidiger hatte Sonntag einen Schlag auf den Fuß erhalten, musste am Montag einen Trainingsversuch frühzeitig abbrechen. Sicher ausfallen werden Anton Stach, der nach Zehenbruch noch nicht mit der Mannschaft trainiert, und Eniss Shabani, den eine Oberschenkel-Verletzung plagt. Wie viele Spielminuten Karim Onisiwo und Stefan Bell, die nach Verletzungen erst kürzlich ins Mannschaftstraining einstiegen, bekommen, will das Trainerteam kurzfristig entscheiden.