"Den Mut muss man erst einmal haben": Wolfsburgs Gala gegen Chelsea

Die Ausgangslage vor dem Spiel gegen den FC Chelsea war nicht einfach, das Ergebnis dafür umso besser für die Frauen des VfL Wolfsburg. Die stehen nach einer Gala im Viertelfinale.

"Allein unser Ergebnis entscheidet": Auf Schützenhilfe aus Genf im Duell mit Juventus Turin wollte sich Tommy Stroot vor dem letzten und entscheidenden Gruppenspiel gegen Chelsea nicht verlassen. Siegen - mit zwei Toren Differenz - oder fliegen, hieß die Devise - die Wölfinnen entschieden sich für Ersteres.

Und wie! Mit einem 4:0 schickten sie den Vorjahresfinalisten nach Hause, Pernille Harder und Co. sind raus aus dem Wettbewerb. "Überragend, was wir heute auf den Platz gebracht haben", befand Stroot nach der Partie. "Erst recht, wenn man bedenkt, wer bei uns auch noch alles gefehlt hat."

Ich bin wirklich stolz auf die Truppe, denn alle wissen, wie groß die Herausforderung heute war. VfL-Trainer Tommy Stroot

Die, die auf dem Platz standen, machten es dann aber stark, angeführt von Svenja Huth. Die Kapitänin traf in Hälfte eins doppelt und legte den Grundstein für das Weiterkommen. "Den Mut, diese Situation so anzunehmen, muss man erst einmal haben - und das dann auch bis zum Ende durchzuziehen. Ich bin wirklich stolz auf die Truppe, denn alle wissen, wie groß die Herausforderung heute war", konnte Stroot kaum fassen, was sein Team gegen die Engländerinnen abgeliefert hatte.

"Für uns war klar, dass wir Chelsea in eine Situation bringen wollen, in der sie ins Zweifeln kommen und in der vielleicht auch der Gedanke an ein Scheitern aufkommt." Mit dem 2:0 hatte der VfL genau dafür gesorgt. "Auf einmal war ihnen bewusst, dass sie bei diesem Spielstand raus wären. Genau darauf haben wir alle unsere Gedankenspiele aufgebaut", erläuterte Stroot den VfL-Plan. "Dazu gehörte auch, zu Beginn des Spiels ein bewusstes Risiko einzugehen."

Nimmt der VfL den Schwung mit nach Potsdam?

Das zahlte sich aus. Tabea Waßmuth legte in Durchgang zwei doppelt nach, die Wölfinnen sind weiter. Stroot will das erstmal "einfach aufsaugen, nur das zählt". Und dann geht der Blick aber auch schon Richtung Potsdam. Turbine wartet am Sonntag im Topspiel der Frauen-Bundesliga auf den Champions-League-Viertelfinalisten. Auch da darf sich Wolfsburg mit Blick auf die Tabelle keine Blöße geben. "Wenn wir den Schwung mitnehmen, werden wir auch diese Aufgabe lösen", ist sich Stroot sicher.