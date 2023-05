"Den Kopf freibekommen": Anfang setzt im Aufstiegskampf auf Entlastung

Nur noch zwei Spieltage stehen in der 3. Liga an, doch im Aufstiegskampf ist längst nichts entschieden. Dynamo Dresden hat gute Chancen - und setzt vor den abschießenden Spielen auf Entlastung

Die Saison neigt sich dem Ende zu und an der Spitze wird es immer enger. Auf kaum einen Wettbewerb trifft das besser zu als die 3. Liga. Vier Teams streiten sich zwei Spieltage vor Schluss noch um den Aufstieg in die 2. Bundesliga, einzig die SV Elversberg hat noch ein komfortables Polster. Mittendrin: die SG Dynamo Dresden. Lag man nach der Hinrunde noch zehn Punkte hinter einem direkten Aufstiegsplatz, hat man diesen mittlerweile inne.

Drei Teams in Lauerstellung

Doch darauf ausruhen darf man sich in Sachsen nicht, die punktgleichen Wiesbadener (66 Zähler), der 1. FC Saarbrücken (65) und der VfL Osnabrück (64) stehen bereit, um einen Ausrutscher Dynamos zu bestrafen. Nach dem knappen 1:0-Sieg in Zwickau, der den Abstieg der Schwäne endgültig besiegelte, muss man also auch gegen die Abstiegskandidaten aus Meppen und Oldenburg dreifach punkten.

Um die Kräfte für den Saisonendspurt zu bündeln, hat sich Trainer Markus Anfang für Entlastung entschieden. Wie er nach dem Sieg in Zwickau am Samstag verkündete, wird die Mannschaft erst am Mittwoch in die Vorbereitung auf das Spiel am kommenden Montag (19 Uhr, LIVE! bei kicker) einsteigen: "Wir werden den Jungs zwei freie Tage geben, damit sie den Kopf mal freibekommen."

Den Kopf freibekommen, um nach den Spielen der direkten Konkurrenten, die allesamt am Samstagnachmittag vorlegen können, wieder nervös zu werden? "Nein, überhaupt nicht. Wir haben genügend mit uns zu tun", ist sich Anfang sicher. "Wir brauchen uns nicht vor den Fernseher setzen und alle Spiele ankucken. Wenn das einer machen will, dann soll er das machen, aber wir haben selber Training und kucken, dass wir uns selber vorbereiten, um am Montag topfit zu sein."

Hinten steht die Null - Hauptmann als Waffe?

Was dem Team Mut macht: Nachdem man zuletzt fünf Spiele in Serie stets ein Gegentor fing, blieb die Weste am Samstag wieder einmal weiß. "Natürlich hätten wir lieber das zweite, dritte Tor nachgelegt, dann wäre es am Ende nicht so spannend gewesen", meinte Ahmet Arslan nach dem Spiel, ehe er nachschob: "Wichtig ist dann aber auch zu wissen, dass du hinter dir Leute hast, die sich in jeden Ball reinwerfen, damit wir dann so ein Spiel auch zu null spielen."

Eine starke Defensive dürfte die Basis sein für den Wiederaufstieg. Doch um dann auch zwei Siege einzufahren, braucht es eben auch Tore. Gut für die Dresdner, dass nun auch Antreiber Niklas Hauptmann seinen Torriecher entdeckt hat und schon zum zweiten Mal in Folge traf. "Ich habe ihn immer etwas geärgert", witzelte Arslan. "Wenn ihn das gereizt und ihm das etwas gebracht hat, dann reicht das." Auch für den Aufstieg der SGD?