Den Kescher brauchte er doch nicht: Wie Acerbi Haaland bändigte

Dass Erling Haaland im Champions-League-Endspiel keine Hauptrolle spielte, lag auch an einem 35 Jahre alten Verteidiger. Francesco Acerbi hatte seine Mittel - diesmal im fairen Bereich.

Eigentlich hätte er im Zeitalter des VAR gar nicht dabei sein dürfen. Doch für seinen üblen Tritt gegen Milans Sandro Tonali war Francesco Acerbi im Rückspiel des Champions-League-Halbfinals straffrei davon gekommen. So war der Inter-Abwehrmann fürs Endspiel einsatzberechtigt - was sich dort nachhaltig bemerkbar machen sollte.

Zwar fälschte er vor dem einzigen Treffer des Abends durch Rodrigo den Pass von Bernardo Silva mit dem Gesäß ab und begünstigte so ungewollt die Position des Torschützen. Abseits dessen gelang ihm aber etwas, an dem in der nun zu Ende gegangenen Saison Verteidiger um Verteidiger gescheitert war: Er stellte Erling Haaland kalt. ManCitys Top-Stürmer, für den die Superlative längst erschöpft sind, spielte im Finale sicher keine Hauptrolle. In Erinnerung blieb lediglich der Abschluss in der 27. Minute, den André Onana parierte.

Inter-Fans hatten Acerbi einen Kescher überreicht

Und sonst? Der 35 Jahre alte Acerbi achtete merklich darauf, sich nicht zu nah am 13 Jahre jüngeren Haaland zu positionieren. Keine Frage: Auf den ersten Metern eines Laufduells hätte er gegen den Norweger sonst keine Chance gehabt. Denn wenn Haaland dann erst einmal enteilt wäre, bliebe dessen Kontrahent vor allem, viel Glück zu wünschen.

Den Kescher, den Inter-Fans ihrem Verteidiger einige Tage zuvor spaßeshalber geschenkt hatten, um Haaland einzufangen, brauchte Acerbi (kicker-Note 2) nicht. Er hatte seine Mittel: Tacklings und geschicktes Stellungsspiel eben. Dass sein Gegenspieler nur einmal in den sieben Partien zuvor getroffen hatte, spielte Acerbi sicher ebenfalls in die Karten: So fehlte das Selbstverständnis, mit dem der Norweger über weite Strecken der Saison aufgetreten war.

Mehr Chancen und mehr Torschüsse für Inter

Und so sorgte Acerbi mit dafür, dass Inter-Keeper Onana mit seiner Einschätzung hinterher recht hatte: "Wir hatten mehr Chancen als sie (Manchester City, Anm. d. Red.) und haben mehr Gefahr erzeugt."

Tatsächlich: Fünf Chancen notierte der kicker für Inter, vier für ManCity, 14:7 Torschüsse für die Italiener. Wer diese Verteilung vorher erwartet hatte, war schief angeschaut worden. Bei den Expected Goals lag der Außenseiter gar mit 1,8 zu 0,9 vorn.

Auch mehr Flanken, mehr Ecken - und sogar 44 Prozent Ballbesitz hatten die Italiener, was in der Welt der City-Gegner herausragend viel ist. Mit einem anderen Satz lag Onana allerdings ebenfalls richtig: "Auf diesem Niveau wird es kompliziert, wenn du nicht triffst."

Daran konnte auch Acerbi nicht viel ändern.