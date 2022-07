"Den haben wir halt nur einmal": Werners Würdigung für Füllkrug

Dass nicht Niclas Füllkrug sondern Marco Friedl beim SV Werder Bremen zum neuen Kapitän gewählt wurde, war vielleicht etwas verwunderlich. An der enormen Bedeutung des Stürmers ändert das laut Trainer Ole Werner jedoch nichts.

Die aus seiner Sicht "wichtigere Entscheidung" fällte Ole Werner selbst. Der neue Mannschaftsrat des SV Werder Bremen wurde von ihm und seinem Trainerteam bestimmt, "weil wir der festen Überzeugung sind, dass es nach innen betrachtet nicht nur einen Spieler gibt." Die Wahl des Kapitäns wurde anschließend den Spielern überlassen. Sie fiel auf Marco Friedl. Zu seinem Stellvertreter wurde Milos Veljkovic gewählt.

Mannschaftsrat statt Binde

Niclas Füllkrug, der sich im kicker-Interview zumindest als am Kapitänsamt interessiert geäußert hatte und ja auch gerade erst seinen Vertrag bei Werder verlängert hatte, galt im Vorfeld sicherlich ebenfalls als ein aussichtsreicher Kandidat für die Binde. Nun ist der 29-Jährige neben den beiden Kapitänen, Leonardo Bittencourt und Christian Groß Teil des fünfköpfigen Bremer Mannschaftsrats - im also ohnehin bedeutsameren Gremium aus Sicht des Chefcoachs, der am Mittwoch zusätzlich betonte: "Jeder weiß in diesem Verein, in der Mannschaft, welche Rolle Niclas Füllkrug für uns hat."

Gerade die vergangene Saison habe das ja gezeigt, so Werner: "In dem Moment, als Fülle funktioniert hat, sind die Dinge für uns als Mannschaft in die richtige Richtung gelaufen." Und dann setzte der 34-Jährige zu einer kleinen Würdigung des Angreifers an, der in 2. Liga 19 Saisontore zum Bundesliga-Aufstieg beigetragen hatte: "Er weiß auch, dass er diese Rolle hat, dass er für uns ein eminent wichtiger Charakter ist, weil: Den haben wir halt nur einmal. Wir haben nur einmal diese Leidenschaft, teilweise diese Besessenheit, die Dinge gut zu machen."

Füllkrugs "unverwechselbare Art und Weise"

Dass Füllkrug dieser Führungsrolle nach wie vor gerecht wird - auch ohne Binde - davon ist Werner jedenfalls überzeugt: "Weil ihm extrem viel am Erfolg und an diesem Verein lieft. Deshalb habe ich keine Zweifel, dass er in seiner unverwechselbaren Art und Weise, wie er ist, diese Charakterzüge und Qualitäten weiter für uns einbringt." Bewiesen habe der Stürmer das im Übrigen ja schon im letzten Testspiel gegen den FC Groningen, als die Entscheidung für Friedl bereits feststand. Füllkrug traf doppelt beim 6:1-Sieg. "Er ist mit Leistung vorneweggegangen und hat die Mannschaft mitgezogen", sagte Werner: "Insofern ist und bleibt er ein absoluter Schlüsselspieler. Das weiß jeder in diesem Verein."