3. Liga: Mika Clausen fehlt wochenlang bei Erzgebirge Aue

Bringt Dotchev Seitz oder Sijaric?

Den ganzen rechten Flügel neu: Aue muss Clausen wochenlang ersetzen

Wirbelwind Mika Clausen kann beim FC Erzgebirge Aue wegen einer Blinddarm-Operation einige Wochen lang nur zuschauen. Damit muss die komplette rechte Seite am Wochenende neu besetzt werden.

Fügte sich bestens in die 3. Liga ein: Mika Clausen. IMAGO/Jan Huebner

Dass Pascal Fallmann fürs Auer Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund II (Sonntag, 19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) keine Option ist, stand schon seit zwei Wochen fest. Der Rechtsverteidiger sah beim 2:1-Sieg über Rot-Weiss Essen vor der Länderspielpause seine fünfte Gelbe Karte.

Nun aber ist auch klar, dass FCE-Trainer Pavel Dotchev seine komplette rechte Seite neu besetzen muss. Denn wie die Erzgebirger am Freitag bekanntgaben, musste sich Rechtsaußen Mika Clausen einer Blinddarm-Operation unterziehen und pausiert nun für mehrere Wochen.

Seitz und Sijaric sind die Kandidaten

Der Wirbelwind war seit seinem Wechsel vom FC St. Pauli II im Sommer auf dem Flügel gesetzt, überzeugte obendrein mit je zwei Toren und Assists bei einem kicker-Notenschnitt von 3,13. Für den 22-Jährigen könnte nun Sean Seitz ins Team rücken, der auch gegen Essen an Clausens Stelle spät eingewechselt worden war. Aber auch Omar Sijaric ist eine Option.

Tags zuvor war publik geworden, dass die Sachsen nach der laufenden Saison die Zusammenarbeit mit Coach Dotchev beenden werden.

