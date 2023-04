Den Fußball in Kunst verwandelt: La-Liga-Ikone Joaquin hört auf

Eine große Legende des spanischen Fußballs wird nach dieser Saison seine Schuhe an den Nagel hängen: Joaquin. Emotional teilte er diese Nachricht den Betis-Anhängern am Mittwoch mit.

Natürlich war klar, dass dieser Zeitpunkt nicht mehr weit entfernt ist. Immerhin ist Joaquin, der Hennen-Hypnotiseur, bereits 41 Jahre alt. Im Sommer ist es nun so weit, nach über 20 Jahren und 615 Spielen in Liga Liga (76 Tore) ist Schluss für den Offensivkünstler, der seine Karriere bei seinem Verein, Real Betis, beenden wird.

"Betis- Familie", sendete Joaquin per Video-Botschaft nochmal einen ganz besonderen Gruß von dem Ort in der Umkleide, wo er sich immer für die Spiele bereit macht. "Ich habe diese Farben 13 Jahre verteidigt in unserem Stadion Benito Villamarin. Es ist an der Zeit euch zu sagen, dass das meine letzte Saison ist."

Sichtlich gerührt und den Tränen nahe fuhr der Offensivkünstler fort: "Aber es ist kein Abschied, eher ein 'wir sehen uns bald'. Denn ich werde an eurer Seite bleiben, denn Real Betis ist mein Leben. Ich werde es auf eine andere Art Leben, aber mit denselben Emotionen und mit derselben Freude wie in all diesen Jahren. Danke für alles!"

Seine Kunst hat er weitergegeben

Joaquin ist ein Spieler, der wohl allen Fußball-Fans in Spanien in Erinnerung bleiben wird. Ein Spaßvogel, eigentlich überall beliebt, der auf dem Rasen zu verstehen wusste, für die besonderen Momente zu sorgen. "23 Jahre lang habe ich versucht, meinen Fußball in Kunst zu verwandeln, damit sich Generationen daran erinnern. Jetzt ist es an der Zeit, meine Schuhe an den Nagel zu hängen, und damit auch meine Kunst", sagte der heute 41-Jährige und traf damit den Nagel auf den Kopf.

2001 begann Joaquin seine Profikarriere bei Real Betis, seinem Verein. Dorthin kehrte er 2015 zurück und spielte somit insgesamt 13 Jahre für das Team aus Sevilla. Zwischenzeitlich lief er in Spanien noch für Valencia (2006 bis 2011) und Malaga (2011 bis 2013) auf. Seine einzige Station im Ausland war die AC Florenz, wo der Offensivmann zwischen 2013 und 2015 kickte.

Der große Titelsammler war Joaquin zwar nicht, dennoch hinterlässt er bleibende Erinnerungen. Dreimal gewann er den spanischen Pokal. 2005 mit Real Betis, 2008 mit Valencia - und im vergangenen Jahr dann nochmal mit Betis. Und nun? Jetzt will der 41-Jährige die Saison mit seinem Herzensverein natürlich bestmöglich abschließen. Betis steht auf Platz fünf und hat nur drei Zähler Rückstand auf Platz vier.