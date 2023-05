"Den Frauenfußball vorantreiben": Google wird Partner der DFB-Frauen

Die DFB-Frauen bekommen mit Google einen prominenten Sponsor. Start der Zusammenarbeit, die beiden Parteien zu mehr Wachstum und Erfolg verhelfen soll, startet mit der Weltmeisterschaft 2023.

Google schließt eine neue Partnerschaft mit dem DFB zur Förderung des Frauenfußballs und ist ab sofort mit "Google Pixel" neuer Sponsor der Deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Dies verkündeten Sundar Pichai, CEO von Google und Alphabet, und Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Donnerstag gemeinsam in Berlin.

Ziel der Partnerschaft sei es, die Sichtbarkeit des Frauenfußballs zu erhöhen, mehr Menschen dafür zu begeistern sowie mehr aktive Spielerinnen an den Sport heranzuführen, berichteten die Verantwortlichen am Google-Standort Berlin. Die Kooperation beginnt mit dem Start der Frauen-Weltmeisterschaft 2023 in Australien/Neuseeland am 20. Juli und gilt erst einmal für drei Jahre. "Wir werden gemeinsam mit dem DFB daran arbeiten, den Frauenfußball in Deutschland weiter voranzutreiben", betonte Sundar Pichai. Dem entgegnete Voss-Tecklenburg: "Es macht uns stolz, dass mit Google ein Global Player unser Partner wird."

Das Ziel: Mehr Aufmerksamkeit generieren

Das Unternehmen werde außerdem dabei helfen, noch mehr Aufmerksamkeit für Frauen im Fußball zu generieren. Zudem ergänzte Dr. Anne-Katrin Huebel, Senior Director Google B2C Marketing: "Wir wollen uns gegenseitig noch zu mehr Wachstum und Erfolg verhelfen. Google bietet für Frauen im Fußball eine Plattform für mehr Sichtbarkeit. Fußball wird bei unserer Pixel-Kampagne in diesem Sommer eine zentrale Rolle spielen." Auf der anderen Seite biete der Frauenfußball "eine fantastische Plattform für Google Pixel", so Huebel weiter. "Wir werden mit einzelnen Spielerinnen zusammenarbeiten, die das Pixel in ihrem Alltag nutzen und ihre Erfahrungen dann bei Social Media teilen."