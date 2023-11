Den Everest im Blick: Hennig setzt auf "die langen Kanten"

Katharina Hennig ist Deutschlands beste Langläuferin und hat vor der neuen Saison vor allem eine Verbesserung im Gesamtweltcup im Blick. Auf dem Weg zum "Everest" sollen gute Ergebnisse auf den "langen Kanten" in der klassischen Technik die Basis sein.

Will noch öfter jubeln: Katharina Hennig. IMAGO/Newspix24

Im Januar 2023 hatte Katharina Hennig für den ersten deutschen Frauen-Weltcupsieg im Langlauf seit über 13 Jahren gesorgt. Die 27-Jährige ist auch vor der am Freitag beginnenden Saison die zentrale Figur im deutschen Langlauf-Team. Bundestrainer Peter Schlickenrieder hofft im anstehenden Winter ohne Großereignis auf eine Fortsetzung des seit zwei Jahren äußerst positiven Trends.

"Der deutsche Langlauf ist wirklich im Aufwind. Wir sind noch lange nicht am Gipfel des Everest angekommen, aber wir haben das Basislager verlassen und bewegen uns auf das nächste Zwischenlager zu", sagt Schlickenrieder.

Die größten Hoffnungen ruhen dabei wieder auf Hennig, die sich für die kommende Saison nach Platz sieben im Vorjahr eine Steigerung im Gesamtweltcup vorgenommen hat.

Hennig trainierte daher im Sommer viel die von ihr weniger geliebte Freistiltechnik sowie den Sprint, der auch am Freitag in Kuusamo (Finals ab 12.30 Uhr) die Saison eröffnet. "Aber für mich bleiben die langen Kanten am wichtigsten - die 20 oder 50 Kilometer. Da weiß ich, dass ich gute Ergebnisse einfahren kann", sagt die Teamsprint-Olympiasiegerin.

Hennig und wer noch?

Im Windschatten der deutschen Vorzeigeläuferin hat sich mittlerweile auch eine starke zweite Reihe entwickelt. "Wir sind noch lange nicht am Ende der Fahnenstange. Es ist nicht nur Katharina Hennig, die fähig ist, Podestplätze zu machen. Wir werden im Winter vielleicht auch mal den einen oder anderen Namen sehen, der Richtung Podest unterwegs ist", sagt Schlickenrieder.

Victoria Carl (28) etwa, in Peking gemeinsam mit Hennig Olympiasiegerin, wartet im Weltcup noch auf ihr erstes Einzelpodest. Bei den Männern ruhen die Hoffnungen auf Friedrich Moch, der im vergangenen Winter WM-Bronze mit der Staffel gewonnen und Platz acht bei der Tour de Ski belegt hatte. In Kuusamo fehlt der 23-Jährige allerdings noch krankheitsbedingt.