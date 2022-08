"Demokratische Wahl": Golla neuer Kapitän in Flensburg

Die SG Flensburg-Handewitt hat einen neuen Kapitän gewählt: Johannes Golla (24) trägt ab sofort nicht mehr nur in der Nationalmannschaft die Binde.

Noch vor dem ersten Testspiel am Sonntagmittag in Aarhus hatte die SG die Nachfolge von Lasse Svan geklärt. Golla wird zukünftig die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen. Die Mannschaft wählte ihren neuen Kapitän im Rahmen des Trainingslagers in Juelsminde.

"Wir hatten drei Kandidaten, aber wir wollten, dass die Mannschaft demokratisch entscheidet, wem sie ihr Vertrauen schenkt. Johannes hat die Wahl angenommen und wir als Trainerteam sind mit dieser Entscheidung sehr zufrieden", wird Cheftrainer Maik Machulla auf der SG-Website zitiert.

"Unglaubliches Gefühl für die Mannschaft"

Damit ist Kreisläufer Golla nicht mehr nur Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, sondern führt auch seine Vereinskollegen aufs Feld. "Johannes Golla bringt alles mit, was ein Kapitän der SG braucht", sagt Machulla: "Er übernimmt ohnehin auf dem Spielfeld eine große Verantwortung, was ihn aber auszeichnet ist sein unglaubliches Gefühl für die Mannschaft. Er ist in Gesprächen mit der Mannschaft oder auch in öffentlichen Terminen sehr aufgeräumt. Er genießt das große Vertrauen seiner Teamkollegen, auch in schwierigen Situationen für sie zu sprechen."

Golla hatte zuletzt im Oktober 2021 einen langfristigen Vertrag bis 2026 an der Flensburger Förde unterschrieben. "Golla verkörpert alle Werte der SG und repräsentiert mit seinen Kollegen im Mannschaftsrat die Mannschaft der SG", schließt Flensburg seine Pressemitteilung.