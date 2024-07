Demme vor Unterschrift bei Hertha

Schon seit Wochen sind sich Hertha BSC und Diego Demme nach kicker-Informationen grundsätzlich einig, was eine Zusammenarbeit betrifft. Nun sollen in den nächsten Tagen letzte Details geklärt werden. Der 32-Jährige, der ablösefrei von der SSC Neapel kommt, hält sich bereits seit Tagen in Berlin auf und individuell fit. Beim Zweitligisten soll der Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2026 plus Option unterschreiben und zum Fixpunkt im Team vom neuen Cheftrainer Cristian Fiel werden. Ein weiterer Sechser soll zusätzlich noch kommen.