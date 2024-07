Demme: "Es ist ein Neustart für mich"

Er soll der Fixpunkt im defensiven Mittelfeld werden und künftig Herthas Talente führen. Diego Demme spricht im kicker über den Wechsel von Neapel nach Berlin, sein Fitnesslevel und die neue Aufgabe.

Als in der Nachspielzeit im Steigerwaldstadion Gefahr über die linke Abwehrseite drohte, packte Diego Demme kurzerhand entschlossen zu. Er stoppte Erfurts Angreifer Michael Seaton maximal konsequent auf Kosten einer Gelben Karte und half so mit, den Zu-null-Sieg über die Bühne zu bringen. "Wenn ich da noch in den Springt gegangen wäre", sagte Demme nach dem Abpfiff lachend und ließ den Satz unvollendet. "Ich habe mich lieber für das Foul entschieden."

45 Minuten plus Nachspielzeit: Das war am Samstagnachmittag Demmes erste Arbeitsprobe im Hertha-Trikot, und der 32-Jährige zeigte beim 4:0-Sieg bei Regionalligist Rot-Weiß Erfurt bereits einiges von dem, was sie bei Hertha von ihm erwarten: Robustheit und Cleverness in den Zweikämpfen, Präsenz, Übersicht - Demme soll Abfangjäger und Ballverteiler zugleich sein. Sein neuer Trainer Cristian Fiel war angetan vom ersten Auftritt des deutschen Ex-Nationalspielers. "Was ich sehen wollte, war, dass Diego im Zentrum die Bälle fordert und die Schnittstelle von der Defensive zur Offensive ist", sagte der Coach. "Das hat mir schon gut gefallen."

Neuanfang in Berlin

Seit Mittwoch trainiert der Sechser mit seinem neuen Team, erst am Samstagmorgen verkündete Hertha den bereits vor langer Zeit eingefädelten ablösefreien Transfer und den Zweijahresvertrag für Demme. Nach kicker-Informationen gab es für den Zeitpunkt der Verkündung steuerrechtliche Gründe. Jetzt ist alles klar und kommuniziert - und der Mann, den Hertha bereits vor einem Jahr holen wollte, bei seiner Wunschadresse gelandet. "Die Mannschaft hat mich gut aufgenommen. Ich bin froh, dass es jetzt auch offiziell ist", sagte Demme nach seiner Premiere im Hertha-Trikot dem kicker. "Ich bin froh, in Berlin zu sein und einen Neuanfang zu haben. Ich freue mich auf das, was kommt. Das letzte halbe Jahr in Neapel war sportlich etwas unglücklich. Ich wäre lieber schon etwas früher gekommen, aber ich bin froh, dass es jetzt geklappt hat. Jetzt schau‘ ich nur nach vorn."

Ich kann mit meiner Erfahrung dem jungen Team helfen. Die will ich einbringen. Diego Demme

Herthas neuer Sechser kommt mit der satten Erfahrung von 67 Serie-A-Spielen, 105 Bundesliga- und 126 Zweitligaeinsätzen. Mit Neapel, das sich Demme im Januar 2020 eine Ablöse von mehr als 10 Millionen Euro kosten ließ, gewann er den italienischen Pokal (2020) und die Meisterschaft (2023). Zuletzt spielte er bei den Gli Azzurri allerdings kaum noch eine Rolle, seine einzigen beiden Liga-Einsätze der Vorsaison datieren aus dem Januar. Dazu kam im Dezember ein 54-Minuten-Auftritt im Achtelfinale der Coppa Italia gegen Frosinone. Dass die mangelnde Spielpraxis ein Problem werden könnte, erwartet Demme nicht: "Ich glaube, wenn ich hier die Vorbereitung mitmache, komme ich schnell wieder in meine Form."

Der Wechsel zurück nach Deutschland, wo er einst mit dem SC Paderborn in die 2. Liga (2014) und mit RB Leipzig (2016) in die Bundesliga aufstieg, ist mit einem klaren Anspruch verbunden: Hertha will im Aufstiegsrennen mitmischen - mit Demme als Schlüsselspieler. "Ich kann mit meiner Erfahrung dem jungen Team helfen. Die will ich einbringen", sagte Demme. "Es ist ein bisschen ein Neustart für mich. Ich hab‘ lange Zeit nicht viel gespielt. Jetzt will ich einfach wieder fit werden und das Bestmögliche rausholen." Und manchmal ist die bestmögliche Entscheidung auch ein Foul in der Nachspielzeit…