Demirovic zwischen Stürmerpech und eigenen Ansprüchen

Eigentlich sprach bei Ermedin Demirovic viel für einen Stammplatz im Angriff. Doch zuletzt saß er dreimal auf der Bank - und muss sich seine Form nun hart erarbeiten.

Vergangene Saison verzichtete Freiburgs Cheftrainer Christian Streich selten auf Ermedin Demirovic, doch in dieser Spielzeit ist der Stürmer bislang oft außen vor. "Er ist absolut engagiert, aber ein paar Dinge glücken ihm im Moment nicht so gut im Training", sagte Streich vor dem 2:1-Sieg des Sport-Club gegen Borussia Dortmund am vergangenen Samstag. Wie schon im DFB-Pokal und zuvor beim Ligaauftakt in Bielefeld kam Demirovic erst spät von der Bank ins Spiel. Dabei war er vergangene Saison in 32 Pflichtspielen dabei, 19-mal von Beginn an.

In dieser Saison hat Demirovic eigentlich gute Karten auf einen erneuten Stammplatz. Mit Nils Petersen verpasste ein weiterer Angreifer verletzungsbedingt einen Großteil der Vorbereitung. Der 32-Jährige kehrte gerade erst ins Teamtraining zurück. Und Offensivspieler mit etwas Robustheit sind im SC-Kader rar. "Wir sind vorne im Sturm nicht so besetzt, dass wir sagen: Wir haben die Wahnsinnsmaschinen", analysierte Streich. Der 1,85 Meter große Demirovic sei zwar "keine zwei Meter groß", aber immerhin "ein kräftiger Kerl".

Enges Duell um die Sturmmitte

Trotzdem hatte zuletzt dreimal Lucas Höler die Nase vorne und stand in der ersten Elf. Höler ist nur einen Zentimeter kleiner als Demirovic, aber ein ganz anderer Spielertyp. Der emsige Arbeiter legte gegen Dortmund und im Pokal in Würzburg jeweils einen Treffer auf und arbeitete schier unglaubliche Anlaufwege ab. Das Duell um die Sturmmitte sei eine "enge Geschichte", fand Streich. Denn bald ist auch Petersen wieder eine Option. Allerdings ist Höler ebenso flexibel als hängende Spitze oder etwas versetzt auf dem Flügel einsetzbar.

Demirovic formulierte in der Vorbereitung zwar selbstbewusst einen Anspruch auf einen Platz als Stammstürmer, doch vorerst könnte etwas Geduld gefragt sein. Wie in der vergangenen Saison: Da stand der damals frisch verpflichtete Stürmer erstmals am 9. Spieltag in der Startelf. "Er braucht jetzt im Spiel ein, zwei gute Aktionen. Vielleicht mal einen erfolgreichen Torabschluss oder einen letzten oder vorletzten Ball", sagte SC-Coach Streich und fordert: "Demi muss arbeiten. Und wenn er reinkommt, muss er schauen, dass er die eine oder andere richtig gute Aktion am Ball hat". Dann komme auch alles Weitere wieder wie von allein. JIM DECKER