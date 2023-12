Demirovic zu Schlotterbeck: "Ein bisschen ist das deine Schuld"

Beim 1:1 gegen Dortmund erzielte Augsburg-Kapitän Ermedin Demirovic (25) das Führungstor, das zumindest kurzzeitig für Diskussionen sorgte.

Wie breit die Brust beim FC Augsburg seit der Ankunft von Trainer Jess Thorup ist, demonstrierte die Mannschaft am Samstag beim couragierten Auftritt gegen Dortmund auf dem Rasen. Der Kapitän dieser Mannschaft, Ermedin Demirovic, verdeutlichte es zur Sicherheit aber nochmal beim Torjubel, als er sich in Pose warf und kurz mal mit den Händen über den Oberkörper wischte.

Augsburger Aufschwung

Der in Hamburg geborene Bosnier hat gerade allen Grund, nur so vor Selbstvertrauen zu strotzen. Das jüngste 0:2 in Bremen mal ausgeklammert, verkörpert keiner den Augsburger Aufschwung so gut wie Demirovic, der bereits sein achten Saisontor markierte und fünfmal für die Kollegen auflegte. Zufrieden darf er also sein und ist es auch. "Mehr Tore werden noch kommen", versichert er.

Dieses achte Tor aber sorgte zumindest kurzzeitig mal für Diskussionen im Augsburger Stadion. In der 23. Minute hatte sich Demirovic nach einem langen Schlag von Mads Pedersen im Laufduell gegen Nico Schlotterbeck behauptet, seinen ehemaligen Freiburger Teamkollegen abgeschüttelt und Gregor Kobel im BVB-Tor keine Chance gelassen.

Die Dortmunder Proteste, die letztlich völlig zu Recht ins Leere geführt hatten, konnte Demirovic später nicht nachvollziehen. "Für mich ist das kein Foul", erklärte der 25-Jährige. "Fußball ist ein Kontaktsport." Den "Schlotti", wie er ihn nennt, "kenne ich so lange, wir haben zusammen mit dem Krafttraining angefangen, der kann das ab, der ist eine Maschine."

Demirovic: "Wenn das ein Foul ist, hat sich der Fußball komplett verändert"

Demirovic schilderte die Szene lieber aus seiner Sicht: "Klar, gebe ich ihm ein bisschen einen mit, aber das ist dann in dem Moment vielleicht auch clever. Wir gucken beide zum Ball, ich stelle meinen Körper rein. Wenn das ein Foul ist, hat sich der Fußball komplett verändert. Deswegen bin ich sehr glücklich, dass der Schiedsrichter dann den Mut hatte, das so zu entscheiden. Das habe ich ihm auch gesagt."

Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck war derweil nicht der einzige, dem Demirovic noch ein paar Worte mitgab, auch seinem Kumpel Nico Schlotterbeck teilte der Ex-Freiburger noch die Meinung mit: "Ich hab‘s ihm schon gesagt: 'Ein bisschen ist das deine Schuld.' Wir haben zusammen angefangen mit dem Krafttraining, am Ende habe ich mich da durchgesetzt. Schlotti ist ein überragender Spieler, körperlich extrem gut. Wenn wir uns morgen hören, wird er wahrscheinlich auch eingestehen, dass man da kein Foul pfeifen muss."