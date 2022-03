Demirovic: "Wir sehen uns als Top-Mannschaft, klar"

Ermedin Demirovic hat beim 1:1 in Leipzig ein gefühlvolles Tor erzielt, unbedacht gejubelt und einen kuriosen Rekord aufgestellt. Danach definierte der Stürmer den aktuell hohen Anspruch beim SC Freiburg, der sich um Leistungsträger Nico Schlotterbeck sorgt.

"Es ist schwierig, natürlich will man spielen. Aber wenn die Mannschaft so gut spielt, und wir gewinnen mit einer anderen Aufstellung muss man sich halt hintenanstellen", sagte Erdemin Demirovic im Sky-Interview zu seiner Rolle, die ihm in dieser so erfolgreichen Saison bislang nicht so viel Einsatzzeit bescherte: "Wir sind ein Team, das wollen wir sein und ich muss versuchen da zu sein, wenn der Trainer mich braucht. Sobald ich spiele, muss ich zeigen, dass es auch verdient war zu spielen."

Gefühl beim Tor, wenig Gespür beim Jubel: "So weit haben wir nicht nachgedacht"

In Leipzig erfüllte er dieses Kriterium, weil er Entscheidendes beisteuerte. Sein zweites Bundesliga- und insgesamt drittes Saisontor nach gefühlvollem Lupfer reichte letztlich zu einem 1:1 im Topspiel. Weniger Gespür zeigten Demirovic und Kollege Lucas Höler, als sie beim anschließenden Torjubel mit dem Militärgruß salutierten. Eine an sich harmlose Geste, die angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine aktuell jedoch unangebracht ist. Schalkes Torjäger Simon Terodde verzichtete beispielsweise am Samstag nach seinen drei Treffern gegen Rostock auf einen solchen Salut-Jubel, der über Jahre zu seinem Markenzeichen geworden ist.

"So weit haben wir nicht nachgedacht. Wir machen das schon einige Zeit, auch lange vor dem Krieg. Deswegen für alle die, die es so aufgenommen haben, es tut uns leid. Es war auf gar keinen Fall unsere Absicht und ich glaube, das müssten alle auch eigentlich wissen", entschuldigte sich Demirovic am Sonntag in einem SC-TV-Interview.

Vor und nach Demirovics Treffer verteidigten die SC-Profis am Samstag geschickt und taktisch diszipliniert, mussten aber in der 90. Minute noch den Ausgleich durch Angelino hinnehmen. "Wenn man so spät das Tor kassiert, fühlt es sich fast wie eine Niederlage an. Wir haben echt einen guten Kampf abgeliefert. Am Ende ist es wichtig, dass wir nicht verloren haben und wir können mit dem Punkt ganz gut leben", resümierte Demirovic und verwies auf die Qualität des Gegners: "Wir haben in Leipzig bei einer Topmannschaft gespielt. So sehen wir uns mittlerweile auch."

Der letzte Satz ließ angesichts des typischen Freiburger Understatements aufhorchen. Auf Nachfrage unterstrich Demirovic bei Sky jedoch: "Wir sehen uns als Topmannschaft, klar. Wir wollen eine Topmannschaft sein, dafür trainieren wir. Wenn wir das von Spiel zu Spiel weiter so machen, dann haben wir diese Saison einiges abgerissen." Stand jetzt gibt es rein von den Resultaten her nichts gegen diese Einschätzung einzuwenden. Freiburg steht seit dem 2. Spieltag in der Liga in den Top 6 und im Pokal-Halbfinale.

"Man kann auch ein bisschen größer denken"

Gewachsene Top-Mannschaften schaffen es jedoch auch am Ende einer kräftezehrenden englischen Woche gegen einen individuell starken Gegner wie Leipzig, offensiv gefährlicher und mit größer Pass- und Kombinationssicherheit zu agieren. In der zweiten Hälfte schafften die Breisgauer kaum Entlastung und verzeichneten keine einzige Chance. Davon ungeachtet meint Demirovic: "Man kann auch ein bisschen größer denken. Wir sind eine gute Mannschaft. Man sieht’s und hat es gegen Leipzig wieder gesehen. Wir können einiges, da kann man auch ein bisschen selbstbewusst an die Sache rangehen."

Wie gravierend sind Schlotterbecks Kniebeschwerden?

Erneut kein Widerspruch. Die bisher starken Leistungen gilt es jedoch weiter zu bestätigen, um eine für Freiburger Verhältnisse außergewöhnliche Saison mit einer Europacup-Qualifikation zu krönen. Ein weiterhin fitter Nico Schlotterbeck wäre dafür Voraussetzung. Aktuell bestehen jedoch Sorgen um dem Leistungsträger, der wegen Kniebeschwerden in Leipzig ausgewechselt werden musste. Eine genauere Diagnose ist zu Beginn der neuen Woche zu erwarten.

Demirovic spielte noch nie durch in der Bundesliga - und löst Hrgota ab

Demirovic wurde übrigens auch ausgewechselt und hat damit einen kuriosen Bundesliga-Rekord aufgestellt, der eher weniger zum Angeben taugt. Zum ersten Mal wurde einem Spieler in seinen ersten 53 Bundesligaeinsätzen nie die volle Spielzeit zugemutet. Er ließ somit den aktuellen Fürther Branimir Hrgota hinter sich, der seine ersten 52 Erstligapartien für Gladbach nie durchspielen durfte. Auch in seinen bislang sechs Pokaleinsätzen stand Demirovic noch nicht über 90 Minuten auf dem Feld.