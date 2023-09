Demirovic: "Mit dieser Energie können wir jeden Gegner schlagen"

Ermedin Demirovic erzielte gegen Mainz nicht nur seinen zweiten Doppelpack im 35. Einsatz sowie das 500. Bundesligator des FC Augsburg, es ging neben seiner Eigenschaft als Torjäger auch als Kapitän voran.

Was geht noch als "vor die Mannschaft stellen" durch, was ist bereits Schönrednerei? Ein schmaler Grat, auf dem sich auch Ermedin Demirovic nach dem ersten Saisonsieg, dem 2:1 gegen den FSV Mainz 05, bewegte. "Der Druck wurde von außerhalb gemacht, das habe ich nicht verstanden. Wir dürfen nicht vergessen, gegen wen wir gespielt haben", sagte er. Dabei sahen auch die Verantwortlichen des FCA den Start mit nur zwei Punkten aus den ersten vier Spielen sehr wohl kritisch, trotz der Reisen zum FC Bayern und nach Leipzig, die beide mit Niederlagen endeten.

Vielleicht ist es als Kapitän auch schlicht Demirovics Aufgabe, verbal voranzugehen und die positiven Dinge zu betonen. Das tat er dementsprechend. "Nach der zehnten Minute haben wir uns darauf fokussiert, keine Chancen und Tore mehr zuzulassen. Wir wussten, dass wir zurückkommen können und offensiv eine brutale Qualität haben", sagte er und fügte lobend an: "Chapeau an die Mannschaft. Wir haben eine halbe Stunde in Unterzahl gezeigt, dass wir verteidigen können." Bei Letzterem wollte ihm niemand widersprechen, es stimmte.

Demirovic "nicht umsonst Kapitän"

Apropos Lob: Neben Jeff Gouweleeuw hob Trainer Enrico Maaßen Doppeltorschütze Demirovic nach dem ersten Saisonsieg hervor. "Er ist nicht umsonst Kapitän dieser Mannschaft. Demi regelt viele Dinge in der Kabine, er bringt Energie ins Training, auf den Platz und in die Kabine. Er ist ein ganz wichtiges Puzzleteil für uns." Zweimal stand er goldrichtig, hat mit sechs Scorerpunkten aktuell sogar einen mehr als Leroy Sané vom FC Bayern. Demirovic kommentierte seinen Doppelpack lapidar: "Als Stürmer musst du dort hinlaufen, wo der Ball hinkommen kann." Zum Beispiel beim 2:1. "Wir haben Einwürfe trainiert, wussten, dass wir extreme Größe und Kopfballstärke auf dem Platz haben. Als der Tower (Patric Pfeiffer, Anm. d. Red.) zum zweiten Kopfball hochgestiegen ist, wusste ich, wo der Ball ungefähr runterkommt."

Zwei Tore, die eines zeigten: "Wir können zurückkommen." Es folgte der Verweis auf das 4:4 zum Saisonstart gegen Mönchengladbach, als der Mannschaft dies nach einem 1:3-Rückstand ebenfalls gelungen war. Abschließend klang wieder der Kapitän durch: "Mit dieser Energie, der Leidenschaft und dem Willen können wir jeden Gegner schlagen. Es stärkt das Selbstbewusstsein und beflügelt die Mannschaft." Den Beweis müssen Demirovic und Kollegen allerdings noch nachhaltig antreten.